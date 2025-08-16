MotoGP: Ο Μπετσέκι με Aprilia στην pole position στην Αυστρία

Ο Ιταλός Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia) πραγματοποίησε μια εκπληκτική ανατροπή κατακτώντας (16/8) την πρώτη του pole position της σεζόν στο Αυστριακό Grand Prix, ενώ η προσπάθεια του πρωτοπόρου του πρωταθλήματος Μαρκ Μαρκέθ να τερματίσει στην πρώτη σειρά κατέληξε στα χαλίκια μετά από μια δαπανηρή πτώση.

Ο Μπετσέκι θα ηγηθεί του αγώνα σπριντ και του Αυστριακού Grand Prix, του 13ου γύρου της σεζόν MotoGP, αφού σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές.

Στη πίστα Red Bull Ring (4,35 χλμ.) στο Σπίλμπεργκ, εξασφάλισε την πέμπτη pole position στην καριέρα του στην κατηγορία elite -την πρώτη του από το Ινδικό Grand Prix το 2023. Θα ξεκινήσει στην πρώτη σειρά μπροστά από τον Ισπανό Άλεξ Μαρκέθ (Ducati-Gresini) και τον συμπατριώτη του Φραντσέσκο Μπανιάια (Ducati).

Ο Mαρκ Μαρκέθ, ο οποίος έχει κερδίσει τα τελευταία πέντε Grand Prix, επιδιώκει την πρώτη νίκη στην πίστα Red Bull Ring, αλλά αφού αρχικά σημείωσε τον ταχύτερο γύρο, τελικά θα ξεκινήσει τέταρτος στην εκκίνηση.

Η προσπάθεια του Ισπανού για έναν τελευταίο γύρο υψηλής ταχύτητας έληξε δραματικά όταν έπεσε στο κράσπεδο στη δεύτερη στροφή και έπεσε στα χαλίκια, ανίκανος να βελτιώσει τον χρόνο του παρά το γεγονός ότι οδήγησε την ταλαιπωρημένη Ducati του στις υπόλοιπες στροφές.

Ο Πέδρο Ακόστα (KTM) φαινόταν έτοιμος για την pole position, όταν πήγε ταχύτερα στους δύο πρώτους τομείς, αλλά έκανε ένα λάθος που τον ανάγκασε να ανακτήσει τον έλεγχο και θα ξεκινήσει έβδομος στην εκκίνηση πίσω από τους Ενέα Μπαστιανίνι και Φερμίν Αλντεγκέρ.

Τέλος, ο Μάβερικ Βινάλες (KTM Tech3) θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου λόγω έντονου πόνου στον αριστερό του ώμο, έχοντας μόλις επιστρέψει από χειρουργική επέμβαση.