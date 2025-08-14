Ποιο είναι το θηρίο εκτός δρόμου που εξελίσσει η BMW

Η BMW σχεδιάζει να επεκτείνει τη γκάμα της με ένα σκληροτράχηλο SUV που θα σταθεί απέναντι στην εμβληματική Mercedes-Benz G-Wagen, διεκδικώντας μερίδιο σε μια αγορά όπου κυριαρχούν παραδοσιακά η Mercedes και η Land Rover.

Η παραγωγή της νέας πρότασης, με κωδική ονομασία G74, αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2029 στο εργοστάσιο της BMW στο Greer της Νότιας Καρολίνας.

Αν και η εταιρεία αρνείται να σχολιάσει μελλοντικά σχέδια, πηγές αναφέρουν ότι η νέα εκτός δρόμου «μπέμπα» θα βασίζεται σε μια παραλλαγή της πλατφόρμας της X5, αξιοποιώντας την ήδη δοκιμασμένη τεχνογνωσία της μάρκας.

Η G74 θα είναι η πρώτη εντελώς νέα ονομασία της BMW από το 2023, όταν λανσαρίστηκε η υβριδική plug-in XM. Σύμφωνα με το AutoForecast Solutions, η XM θα σταματήσει την παραγωγή της τον Νοέμβριο του 2028, αφήνοντας χώρο για ένα νέο υπερ-SUV.

Όπως και η XM, έτσι και η επερχόμενη σκληροπυρηνική BMW δεν στοχεύει τόσο σε αύξηση μεριδίου αγοράς, όσο σε κατάκτηση της προσοχής και του κύρους που απολαμβάνουν οι εμβληματικές προτάσεις.

Η μέση τιμή πώλησης της Mercedes G-Class στις ΗΠΑ φτάνει τα 208.755 δολάρια, δεύτερη μόνο μετά την Porsche 911, δείχνοντας πόσο επικερδής είναι η συγκεκριμένη κατηγορία.

Ωστόσο, η «μεταγραφή» πελατών από την G-Class δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το 65% των κατόχων που αλλάζουν G-Wagen επιλέγουν ξανά Mercedes, ενώ η σχεδίασή της έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικό status.

Όπως σημειώνει ο Ivan Drury της Edmunds, η BMW διαθέτει την αγωνιστική κληρονομιά της σειράς M και εμπειρία με δυνατές εκδόσεις της X5, αλλά η αντιγραφή της αισθητικής της G-Class θα οδηγούσε σε αρνητικές αντιδράσεις.

Η BMW έχει ήδη δείξει τις εκτός δρόμου φιλοδοξίες της με το πακέτο xOffroad στην επετειακή X5 Silver Anniversary Edition, η οποία προσφέρει μπλοκέ πίσω διαφορικό, προστασία κάτω από το αμάξωμα, σχάρες οροφής και ειδικά προγράμματα οδήγησης για βράχια, άμμο και χιόνι.

Παρότι οι μελλοντικές πλατφόρμες της BMW θα υποστηρίζουν ηλεκτροκίνηση, η εταιρεία ενδέχεται να παραμείνει στον βενζινοκινητήρα για τη G74, ακολουθώντας το παράδειγμα της G-Class, όπου η ηλεκτρική εκδοχή πουλά σημαντικά πιο αργά από τη θερμική.

Αν η G74 καταφέρει να συνδυάσει τις επιδόσεις της BMW με αυθεντικές εκτός δρόμου ικανότητες και ξεχωριστό χαρακτήρα, η μάχη με τη Mercedes θα είναι όχι μόνο εμπορική, αλλά και ζήτημα γοήτρου.

