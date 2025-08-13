Η επιτυχία συνεχίζεται για το Jeep Avenger - Ξεπέρασε τις 200.000 παραγγελίες

Ύστερα από δύο χρόνια στην αγορά, το Jeep Avenger ξεπέρασε τις 200.000 παραγγελίες αποδεικνύοντας με την αρωγή των αμείλικτων αριθμών την επιτυχία του.

Έχοντας μήκος 4,08 m το B-SUV της Jeep είναι σχεδιασμένο για την αστική καθημερινότητα, υπηρετώντας ταυτόχρονα πιστά όλες τις κλασικές αξίες που έχουν καταστήσει θρύλο την αμερικανική μάρκα. Η αυθεντική σχεδίαση, η πρακτική καμπίνα καθώς και το ταλέντο να φέρνει σε πέρας κάθε αποστολή, είναι βασικά στοιχεία του DNA του.

Το Avenger διαθέτει την πληρέστερη γκάμα στην κατηγορία των B-SUV και ξεκινάει από τις €22.990 για την έκδοση βενζίνης των 100 HP, με πλήρη εξοπλισμό, 4 χρόνια εγγύησης για τα μηχανικά μέρη και 4ετή οδική βοήθεια.

Τις επιλογές συμπληρώνει η e-Hybrid των 110 HP με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και η αμιγώς ηλεκτρική των 156 HP, η μπαταρία υψηλής τάσης της οποίας καλύπτεται από 8 χρόνια εγγύησης ή για 160.000 km.

Η γκάμα ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την τετρακίνητη εκδοχή 4xe με 145 HP.

Στους πίσω τροχούς των Avenger 4xe βρίσκεται ενσωματωμένος ένας ηλεκτρικός κινητήρας 21 kW, ο οποίος εξασφαλίζει τετρακίνηση και με τη βοήθεια εξελιγμένου ηλεκτρονικού ελέγχου μεγιστοποιεί την πρόσφυση κάτω από όλες τις συνθήκες.

Η κορυφαία τεχνογνωσία της Jeep στα εκτός δρόμου μοντέλα εγγυάται ότι το αποτέλεσμα είναι πάντα το βέλτιστο, χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνεται η κατανάλωση και οι εκπομπές ρύπων.

Σχεδιασμένο με έμπνευση και υιοθετώντας υψηλή τεχνολογία, το Jeep Avenger κέρδισε εξαρχής τον ειδικό Τύπο, καθώς επίσης πολλά και σημαντικά αυτοκινητικά βραβεία με αποκορύφωμα το «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για το 2023.

Τώρα, η εμπορική του πορεία επισφραγίζει και την προτίμηση του αγοραστικού κοινού, δημιουργώντας έναν άξιο συνεχιστή του θρύλου της Jeep.