Ο 13χρονος Αντώνης Βεντούρας έγραψε ιστορία στη Ριέκα!

Σπουδαία διάκριση για τον 13χρονο Αντώνη Βεντούρα, που συμμετείχε για πρώτη φορά στην πανευρωπαϊκή πίστα «Aple Andria» της Ριέκα!

Ο Αντώνης Βεντούρας μάλιστα τερμάτισε στην 9η θέση ανάμεσα σε 24 αναβάτες στην κατηγορία SSP300, πετυχαίνοντας προσωπικό ρεκόρ με χρόνο 1:41:2 με τη Yamaha R3.

Το μέλλον για τον 13χρονο Έλληνα προδιαγράφεται λαμπρό, με τον Αντώνη Βεντούρα να έχει ήδη σπουδαίες διακρίσεις στο παλμαρέ του και να δίνει ελπίδα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της χώρας μας.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Ο 13χρονος Αντώνης Βεντούρας έγραψε ιστορία στη Rijeka!

Στα μόλις 13 του χρόνια, ο Αντώνης Βεντούρας, ο νεότερος Έλληνας που έχει αγωνιστεί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU, κάνει θριαμβευτικό ντεμπούτο σε πανευρωπαϊκή πίστα και αποδεικνύει ότι το μέλλον των ελληνικών motorsports είναι εδώ!

Μετά τη δεύτερη θέση στο BMU το 2024, ο Αντώνης συνεχίζει φέτος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2025, αλλά βρήκε χρόνο για μια διεθνή πρόκληση: τον αγώνα Aple Andria στην ιστορική πίστα της Rijeka στην Κροατία (9 Αυγούστου 2025).

Αντίπαλοι; 24 αναβάτες παγκόσμιου επιπέδου στην κατηγορία SSP300

Μοτοσυκλέτα; Yamaha R3

Χρόνος-ρεκόρ; 1:41:2

Αποτέλεσμα; 9η θέση στην πρώτη του εμφάνιση στη συγκεκριμένη πίστα!

Με ψυχραιμία, συγκέντρωση και επιμονή, ο Αντώνης έδειξε πως η ηλικία δεν περιορίζει το ταλέντο και την αποφασιστικότητα. Η επιτυχία του αποτελεί έμπνευση για κάθε νέο αναβάτη που ονειρεύεται να αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο.

Το μέλλον τρέχει… και οδηγεί μια Yamaha R3

Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε από τη Superfast Ferries, που στάθηκε αρωγός με τη χορηγία της, κάνοντας δυνατή τη συμμετοχή του νεαρού αθλητή στο διεθνές αυτό εγχείρημα.

Instagram: ventouras_22