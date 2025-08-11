Λευκή πετσέτα από τον Φερστάπεν: «Δεν πρόκειται να κερδίσουμε άλλο αγώνα φέτος»

Ο Μαξ Φερστάπεν προχώρησε στην «ωμή» παραδοχή ότι η Red Bull είναι αδύνατον να κερδίσει άλλον αγώνα στα εναπομείναντα Grand Prix μέχρι το τέλος της σεζόν στην Formula 1.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ολλανδός πιλότος:

«Όχι δεν το πιστεύω με τον τρόπο που αποδίδουμε τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό. Θα μπορούσα να θυμώσω, αλλά αυτό δεν θα κάνει το μονοθέσιο πιο γρήγορο.

Δοκιμάσαμε πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά προς το παρόν τίποτα δεν αποδίδει. Φυσικά, έχω κάποιες ιδέες, αλλά δεν μπορώ πάντα να μιλάω ανοιχτά γι’ αυτές. Θα περιμένουμε και θα αναλύσουμε τα πάντα μετά το Σαββατοκύριακο.

Στο τέλος, δεν πονάει και τόσο πλέον γιατί δεν παλεύουμε για κάτι συγκεκριμένο φέτος. Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ελάχιστη πρόσφυση στο μονοθέσιο και δεν μπορούσαμε να βρούμε λύσεις. Είναι περίπλοκο να το εξηγήσω.

Δυστυχώς, τίποτα δεν δούλεψε. Στο Σπα ήμασταν πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Ξέρω ότι δεν είμαστε στο επίπεδο της McLaren, αλλά εκείνοι έχουν κάνει επίσης πολύ καλή δουλειά φέτος».