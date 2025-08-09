Άνοιξε κουβέντα: Ειδικός της F1 απαντά στο «Χάμιλτον ή Σουμάχερ;»

Δηλώσεις που θα προκαλέσουν σχόλια έκανε ο επικεφαλής της Williams, Τζειμς Βάουλς.

Ο Τζέιμς Βάουλς υποστηρίζει ότι ο Λιούις Χάμιλτον είναι πιο ικανός οδηγικά από τον Μίχαελ Σουμάχερ.

Σήμερα τον γνωρίζουμε ως επικεφαλής της Williams, όμως ο Βάουλς έχει χτίσει μια εντυπωσιακή πορεία στον κόσμο της Formula 1. Ξεκινώντας στην British American Racing το 2001, υπήρξε από τους εργαζομένους που παρέμειναν στην ομάδα και στις μετέπειτα μορφές της: Honda, Brawn και κατόπιν Mercedes.

Στη Mercedes, ο Βάουλς είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με δύο από τους μεγαλύτερους θρύλους της Formula 1, τον Λιούις Χάμιλτον και τον Μίχαελ Σουμάχερ, ως επικεφαλής στρατηγικής.

Σε ένα επεισόδιο του High Performance Podcast, ο Βάουλς συνέκρινε και αντιπαρέβαλε τα δύο εμβληματικά ταλέντα της F1. Και, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Χάμιλτον ήταν στην πραγματικότητα ο πιο φυσικά ικανός οδηγός από τους δύο.

Ο Βάουλς δήλωσε ξεκάθαρα: «Ο Μίχαελ δεν ήταν ο πιο ικανός στο αυτοκίνητο. Το έχω ήδη πει ότι αυτός ήταν ο Λιούις.

»Αλλά ήξερε πώς να αποσπά κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου από τον εαυτό του και κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου από την ομάδα».

Σύμφωνα με τον Βάουλς, ο Χάμιλτον διαθέτει «τεράστιο φυσικό ταλέντο», το οποίο τον έκανε έναν εξαιρετικά επιτυχημένο οδηγό.