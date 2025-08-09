Ταξινομήσεις Ιουλίου: Ένα στα δύο καινούργια αυτοκίνητα είναι...

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία ταξινομήσεων για τον Ιούλιο 2025, σκιαγραφώντας παράλληλα την εικόνα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου στο πρώτο επτάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα πρωτογενή δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, όπως τα επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων τον Ιούλιο κατέγραψαν αύξηση 11,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η ανοδική αυτή πορεία έρχεται σε συνέχεια της θετικής επίδοσης του Ιουνίου, όταν είχε σημειωθεί άνοδος 3,6% σε ετήσια βάση.

Ανοδικές ήταν και οι ταξινομήσεις καινούργιων φορτηγών (ελαφρών και βαρέων), με άνοδο 10,9%, ενώ τα καινούργια λεωφορεία παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση 79,5% έναντι του Ιουλίου 2024.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι πωλήσεις νέων επιβατικών κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, με άνοδο 1,7%. Αντίθετα, η κατηγορία των φορτηγών υποχώρησε κατά 4,4%, ενώ τα λεωφορεία ενισχύθηκαν κατά 12,5% στο ίδιο διάστημα.

Στις επιμέρους κατηγορίες αμαξωμάτων, η μεγαλύτερη μηνιαία μεταβολή εντοπίστηκε στα B-SUV, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 6,9%, ανακάμπτοντας από τη μείωση 4,6% του Ιουνίου. Το B segment διατήρησε την κυριαρχία του στην αγορά, με μερίδιο 57,8% και αύξηση 4,2% σε σχέση με πέρυσι τον Ιούλιο. Στο επτάμηνο, η κατηγορία Β (εκτός SUV) υποχώρησε κατά 3,3%, ενώ τα B-SUV σημείωσαν άνοδο 2,6% έναντι της περσινής περιόδου.

Στο μέτωπο των καυσίμων, η τάση υπέρ των υβριδικών οχημάτων ενισχύεται. Τον Ιούλιο, τα HEV αύξησαν το μερίδιό τους κατά 8,1% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το 50% των ταξινομήσεων του μήνα. Αντίθετα, βενζίνη και πετρέλαιο συνέχισαν την πτωτική πορεία τους, περιοριζόμενα στο 27,2% και 4,3% αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο των υβριδικών στην ελληνική αγορά το α’ εξάμηνο του 2025 ήταν κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ενώ στην Ευρώπη τα HEV καλύπτουν το 34,8% των νέων ταξινομήσεων, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό έφτασε το 48,8%.