Νέα premium μάρκα στην Ελλάδα - Τα μοντέλα που φέρνει

Η premium «ηλεκτρική» μάρκα Zeekr επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη και ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά.

Από τον Σεπτέμβριο, οι Έλληνες καταναλωτές θα μπορούν να παραγγείλουν τρία πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα: το μεσαίο SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X.

Για την υποστήριξη των πωλήσεων και την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης, η Zeekr συνεργάζεται με την GEO Mobility Hellas, εταιρεία με αποδεδειγμένη επιτυχία στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε διεθνείς αγορές. Η συνεργασία περιλαμβάνει το σύνολο της γκάμας της Zeekr, με δίκτυο εκθέσεων σε όλη την Ελλάδα και υπηρεσίες που καλύπτουν από τις δοκιμαστικές διαδρομές και την παραγγελία έως την παράδοση και το after sales service. Το πρώτο experience store της μάρκας θα λειτουργήσει στο Μαρούσι.

Η άφιξη της Zeekr στη χώρα αποτελεί σημαντικό στρατηγικό βήμα για τη διείσδυσή της στη νότια Ευρώπη, ακολουθώντας την επιτυχημένη παρουσία της σε Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Δανία και Βέλγιο. Η ελληνική αγορά, όπου οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά πάνω από 30% το 2024, προσφέρει πρόσφορο έδαφος, ενώ η χώρα καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης υποδομών φόρτισης στην Ευρώπη και βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα σε εγκατεστημένη ισχύ (kW ανά EV).

Ο CEO της Zeekr Europe, Lothar Schupet, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λανσάρουμε τη μάρκα μας στην Ελλάδα, μαζί με την GEO Mobility Hellas. Σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θέλουμε να συμβάλουμε ενεργά στη μετάβαση σε βιώσιμη κινητικότητα».

Από την πλευρά του, ο CEO της GEO Mobility Hellas, Ran Danai, τόνισε: «Η συνεργασία μας με τη Zeekr φέρνει στην Ελλάδα μια γκάμα προηγμένων ηλεκτρικών οχημάτων και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να επιταχύνουμε τον εξηλεκτρισμό της αγοράς. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τους πρώτους πελάτες στα experience centers».

Zeekr 7X – Ο ανταγωνιστής του Tesla Model Y

Το Zeekr 7X είναι ένα νέο ηλεκτρικό SUV βασισμένο στην πλατφόρμα SEA (όπως και το sedan Zeekr 007), με δύο εκδόσεις κίνησης:

Πίσω κίνησης, με μοτέρ 418 ίππων

Τετρακίνησης, με δύο μοτέρ και ισχύ 640 ίππων

Διατίθεται με μπαταρίες 75 kWh LFP ή 100 kWh NMC, ενώ οι διαστάσεις του (μήκος 4.825 χλστ., μεταξόνιο 2.925 χλστ.) το τοποθετούν λίγο πάνω από το Tesla Model Y. Το βάρος κυμαίνεται μεταξύ 2.298 και 2.475 κιλών.

Προαιρετικά εξοπλίζεται με αερανάρτηση, ζάντες 19 ή 20 ιντσών και προηγμένο αισθητήρα LiDAR για δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης. Σχεδιαστικά, δανείζεται στοιχεία από το μίνι βαν Zeekr Mix, όπως τη διάταξη των LED προβολέων και το μπροστινό LED πάνελ «Stargate», το οποίο μπορεί να εμφανίζει μηνύματα.

Η τελική αυτονομία του 7X δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο αναμένεται να πλησιάζει αυτή του Zeekr 007 sedan, που φτάνει έως 688 χλμ. στον κινεζικό κύκλο δοκιμών.