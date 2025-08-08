Βολφ: «Αυτός είναι ο GOAT και θα είναι πάντα ο GOAT...»

Ο Τότο Βολφ έδωσε τη δική του απάντηση στην πρόσφατη αυτοκριτική του Λιούις Χάμιλτον, υποστηρίζοντας ότι ο Βρετανός παραμένει «ο κορυφαίος όλων των εποχών» και ότι πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται «για πολλά ακόμη χρόνια».

Ο Χάμιλτον είχε βρεθεί στα πρωτοσέλιδα το Σαββατοκύριακο του Grand Prix Ουγγαρίας, όταν μετά από έναν απροσδόκητο αποκλεισμό στο Q2 χαρακτήρισε τον εαυτό του «εντελώς άχρηστο» και άφησε να εννοηθεί ότι η Ferrari «μάλλον χρειάζεται να αλλάξει οδηγό».

Αφού εκκίνησε και τερμάτισε 12ος στον αγώνα, πρόσθεσε ότι «ανυπομονεί να φύγει» για τη θερινή διακοπή, καθώς «τρέχουν πολλά παρασκηνιακά που δεν είναι ευχάριστα».

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Χάμιλτον μετά τα γεγονότα του Ουγγαρόρινγκ, ο επικεφαλής της Mercedes δήλωσε: «Αυτό είναι ο Λιούις. Ήταν αυτό ακριβώς που σκεφτόταν τη στιγμή που ρωτήθηκε μετά τη διαδικασία. Ήταν πολύ ωμό. Αμφέβαλε για τον εαυτό του.

Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, όταν ένιωθε ότι δεν απέδωσε σύμφωνα με τις δικές του προσδοκίες. Έχει αυτή τη συναισθηματική διαφάνεια από τότε που ήταν παιδί ή νεαρός ενήλικας. Οπότε, “μαστιγώνει” τον εαυτό του.

Είναι ο GOAT και θα είναι πάντα ο GOAT, και κανείς δεν πρόκειται να του το αφαιρέσει αυτό. Σίγουρα, ούτε ένα Σαββατοκύριακο ούτε μια σεζόν που δεν πήγαν όπως έπρεπε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμάται πάντα, είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών».

Ο Βολφ και ο Χάμιλτον συνεργάστηκαν στη Mercedes από το 2013 έως το 2024, περίοδος που χάρισε στον 40χρονο τους έξι από τους επτά τίτλους του – τον έβδομο τον είχε κερδίσει με τη McLaren το 2008.

Ο Βρετανός έφτασε πολύ κοντά σε έναν όγδοο τίτλο το 2021, σε μια σεζόν που κρίθηκε δραματικά στον τελικό του Άμπου Ντάμπι, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να κατακτά το πρωτάθλημα.

«Ο Λιούις έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τη F1», συνέχισε ο Βολφ, μιλώντας για το μέλλον του.

«Όπως η Mercedes δεν απέδωσε όσο έπρεπε με τους νέους κανονισμούς από το 2022 και δεν βρήκε ποτέ ικανοποίηση με τα μονοθέσια εδάφους… με τον ίδιο τρόπο τον πεισμώνει αυτό. Ίσως να έχει να κάνει με το οδηγικό στυλ. Δεν πρέπει να πάει πουθενά του χρόνου. Θα έχουμε ολοκαίνουργια μονοθέσια, εντελώς διαφορετικά στην οδήγηση, νέες μονάδες ισχύος που θα χρειάζονται έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Αυτό ταιριάζει απόλυτα στον Λιούις και ελπίζω να μείνει για πολλά ακόμη χρόνια. Σίγουρα, η επόμενη χρονιά θα είναι σημαντική».

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Χάμιλτον μπορεί ακόμη να κατακτήσει έναν όγδοο τίτλο, ο Βολφ απάντησε: «Πιστεύω πως αν έχει ένα μονοθέσιο που του εμπνέει εμπιστοσύνη, που κάνει αυτό που θέλει, τότε ναι.

Αν έχει ένα μονοθέσιο που δεν του δίνει την αίσθηση που χρειάζεται, όπως ήταν η Mercedes τα τελευταία χρόνια, αλλά και η Ferrari τώρα, ίσως και χειρότερα, τότε όχι. Αλλά αν με ρωτάτε αν “το έχει” ακόμη… σίγουρα το έχει».