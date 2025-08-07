Η θρυλική εταιρεία που είδε πτώση πωλήσεων 97,5% (vid)

Η Jaguar, άλλοτε εμβληματική δύναμη της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και σύμβολο της πολυτέλειας, μοιάζει σήμερα να παλεύει να βρει τον βηματισμό της μέσα σε ένα θολό τοπίο αλλαγών, αμφιλεγόμενων επιλογών και πολιτικών αντιδράσεων.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η μάρκα με ιστορία άνω των 100 ετών ανακοίνωσε μια ριζική επανεκκίνηση, με στόχο να ανανεώσει πλήρως την ταυτότητά της και να μπει στη νέα εποχή με φρέσκο προφίλ. Η εκκίνηση, ωστόσο, δεν πήγε όπως είχε προγραμματιστεί. Σύμφωνα με το CNN, η προσπάθεια «επανεφεύρεσης» έχει συνοδευτεί από σειρά προβλημάτων: πτώση πωλήσεων, εσωτερικές αναταραχές, οργισμένες αντιδράσεις από τη δεξιά πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, ακόμη και παραπλανητικούς τίτλους στον Τύπο.

Οργή από τον Τραμπ

Στην κορυφή της επικαιρότητας βρέθηκε ξανά η Jaguar μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατήγγειλε σφοδρά τη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας που προβλήθηκε πέρσι. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ηλίθια» και «σοβαρά WOKE», εξαιτίας των εντόνων χρωμάτων, των αμφίσημων μοντέλων και της… πλήρους απουσίας αυτοκινήτων.

«Ποιος θα αγοράσει Jaguar μετά από αυτό το φιάσκο;» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social, καταγγέλλοντας απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο που, στην πραγματικότητα, η Jaguar Land Rover ανήκει από το 2008 στον ινδικό κολοσσό Tata Motors, ο οποίος δεν είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο ως μεμονωμένη αυτοκινητοβιομηχανία. Αντιθέτως, η ίδια η Tata παραμένει υγιής, με εκτιμώμενη αξία γύρω στα 28 δισ. δολάρια και σταθερά κέρδη.

Εν μέσω παύσης παραγωγής, έρχονται… παρανοήσεις

Στα τέλη του 2024, η Jaguar έλαβε την τολμηρή απόφαση να παγώσει πλήρως την παραγωγή αυτοκινήτων, με στόχο μια ριζική επανεκκίνηση του brand. Ωστόσο, αυτή η παύση προκάλεσε σύγχυση στον δημόσιο διάλογο. Τον Απρίλιο, δημοσιεύματα βασισμένα σε στοιχεία της ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) ανέφεραν πτώση 97,5% στις πωλήσεις της Jaguar στην Ευρώπη. Λογικό, δεδομένου ότι… δεν υπάρχουν αυτοκίνητα προς πώληση. Αλλά για κάποιους, η στατιστική αυτή ερμηνεύτηκε ως εμπορική αποτυχία και όχι ως στρατηγική επιλογή.

Το Type 00 και η αισθητική του μέλλοντος

Παρά την προσωρινή απουσία από την αγορά, η Jaguar προσπάθησε να παραμείνει παρούσα μέσω του design. Το πρωτότυπο Type 00, που παρουσιάστηκε στην Art Week του Μαϊάμι, δείχνει τη σχεδιαστική κατεύθυνση που σκοπεύει να ακολουθήσει η εταιρεία. Δεν προορίζεται για παραγωγή, αλλά αποτυπώνει την επιθυμία του brand να διαφοροποιηθεί και να δώσει έμφαση στο «lifestyle» στοιχείο.

Μέσα σ’ αυτό το τοπίο αλλαγών, προστέθηκε και η αποχώρηση του Adrian Mardell, διευθύνοντος συμβούλου της Jaguar Land Rover, ύστερα από 35 χρόνια πορείας στον όμιλο. Ο Mardell πιστώνεται με τη σταδιακή οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και το γεγονός ότι η Jaguar ανακοίνωσε εννέα συνεχόμενα κερδοφόρα τρίμηνα, κυρίως χάρη στις πωλήσεις SUV. Τη θέση του αναλαμβάνει από τον Νοέμβριο ο P.B. Balaji, μέχρι σήμερα CFO της Tata Motors.

Η Jaguar φαίνεται πως βρίσκεται στο μεταίχμιο της ύπαρξής της: ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν και την αβέβαιη, αλλά φιλόδοξη επανεκκίνηση. Το αν η νέα εποχή θα φέρει επιτυχία ή λήθη, μένει να αποδειχθεί. Το μόνο βέβαιο; Όταν μια ιστορική φίρμα «παίζει τα ρέστα της», ο κόσμος κοιτάζει. Και συχνά, κρίνει.