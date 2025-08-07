Τέλος εποχής για ένα από τα πιο premium SUV

Η Volkswagen ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και πολυτελή μοντέλα της: το Touareg.

Όπως αποκαλύπτει το Autocar, η παραγωγή του μοντέλου θα σταματήσει το 2026, με τον νεοεισαχθέντα Tayron να παίρνει τη θέση του ως το μεγαλύτερο SUV της μάρκας στη Βρετανία.

Το συγκεκριμένο SUV λανσαρίστηκε το 2002, αναπτύχθηκε παράλληλα με την πρώτη γενιά Porsche Cayenne, πάνω στην ίδια πλατφόρμα, και αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής του τότε προέδρου της VW, Φέρντιναντ Πιχ, να ανεβάσει τη μάρκα σε πιο premium επίπεδα – μαζί με το Phaeton, τη ναυαρχίδα των σεντάν της εταιρείας.

Η απόφαση για τον «αποχαιρετισμό» σχετίζεται με τις νέες προτεραιότητες της Volkswagen. Ο Tayron, ένα πιο προσιτό SUV με ευρύτερη εμπορική απήχηση, καλύπτει πλέον μεγάλο μέρος του ρόλου του premium προκατόχου του. Διατίθεται ήδη σε βασικές παγκόσμιες αγορές, σε εκδόσεις με δύο ή τρεις σειρές καθισμάτων, με δυνατότητα ρυμούλκησης 2.500 κιλών στην έκδοση 2.0 TSI 4Motion, ενώ προσφέρει και μεγαλύτερη εσωτερική ευελιξία.

Δεν προβλέπεται άμεσος διάδοχος, γεγονός που σηματοδοτεί και το τέλος της προσπάθειας της VW να διεισδύσει στην premium κατηγορία.

Παράλληλα με αυτό το μοντέλο, η Volkswagen αποφάσισε να διακόψει και το ID.5, το ηλεκτρικό coupé SUV που παρουσιάστηκε το 2021 ως πιο σπορ παραλλαγή του ID.4. Αν και απευθυνόταν κυρίως στην αγορά της Κίνας, δεν σημείωσε την αναμενόμενη εμπορική επιτυχία, ενώ και στην Ευρώπη επισκιάστηκε από τον πιο πρακτικό ID.4. Η απόσυρσή του αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2027, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, με έμφαση στα μοντέλα μαζικής παραγωγής.

Επιπλέον, οι μέχρι πρότινος συζητήσεις για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού MPV που θα διαδεχόταν το Touran –με την ονομασία «mini Buzz» και βάση την πλατφόρμα MEB– φαίνεται πως μπαίνουν στον πάγο. Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στον CEO Τόμας Σέφερ, το σχέδιο δεν αποτελεί προτεραιότητα, με τη Skoda να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να αναλάβει την εξέλιξη αντίστοιχου μοντέλου.

Ο λόγος για αυτή την απόφαση δεν είναι μόνο εμπορικός. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο R&D της Volkswagen στο Μπράουνσβαϊγκ έχει ήδη υπερφορτωθεί με την ανάπτυξη μοντέλων υψηλότερης προτεραιότητας – με κυριότερο όλων τον ηλεκτρικό Golf.

Η VW, όπως φαίνεται, στρίβει το τιμόνι της στρατηγικής της. Και μαζί του, αφήνει πίσω ένα κεφάλαιο που σημάδεψε τη μετάβασή της στην premium εποχή.