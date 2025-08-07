Κολαπίντο, Μπότας και μια θέση που... τρίζει – Τι παίζεται στην Alpine;

Η θέση του Φράνκο Κολαπίντο στην Alpine φαίνεται πως παραμένει εξασφαλισμένη για το δεύτερο μισό της σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 2025, καθώς η ομάδα επιθυμεί να του δώσει χρόνο για να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του στο μονοθέσιο.

Ο Αργεντινός οδηγός –όπως και ο προκάτοχός του στην Alpine, Τζακ Ντούχαν– είναι οι μοναδικοί οδηγοί στο φετινό grid που δεν έχουν σκοράρει ούτε έναν βαθμό στη σεζόν.

Αφού έκανε το ντεμπούτο του πέρσι στη F1 με τη Williams ως αντικαταστάτης του Λόγκαν Σάρτζεντ, ο Κολαπίντο επέστρεψε στη δράση φέτος όταν η Alpine αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Ντούχαν και να δώσει τη θέση στον ανερχόμενο Αργεντινό.

Ωστόσο, μετά από οκτώ αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, ο Κολαπίντο δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, με δύο 13ες θέσεις (σε Μονακό και Καναδά) να αποτελούν τις καλύτερες εμφανίσεις του μέχρι στιγμής.

Στο ίδιο διάστημα, ο teammate του Πιερ Γκασλί έχει φέρει τρεις τερματισμούς στους βαθμούς, με κορυφαία θέση την 6η στο Γκραν Πρι της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Γκασλί έχει μαζέψει όλους τους 20 βαθμούς της Alpine φέτος, με την ομάδα να βρίσκεται 15 βαθμούς πίσω από τη Haas που είναι 9η στο πρωτάθλημα.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν έντονα σενάρια ότι η Alpine σκέφτεται να αντικαταστήσει τον Κολαπίνο με τον Βάλτερι Μπότας, ο οποίος είναι φέτος δοκιμαστής της Mercedes. Οι φήμες εντάθηκαν μετά από ένα πρόσφατο ατύχημα του Κολαπίντο στις δοκιμές ελαστικών της Pirelli στη Βουδαπέστη, που επηρέασε το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων.

Ο Μπότας, με την εμπειρία του, θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο σαφή εικόνα για τις δυνατότητες του μονοθεσίου A525, δεδομένου ότι ούτε ο Ντούχαν ούτε ο Κολαπίντο έχουν προσφέρει βάσιμη σύγκριση με τις επιδόσεις του Γκασλί.

Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του PlanetF1.com, τα σενάρια περί αντικατάστασης δεν έχουν καμία βάση και ο Κολαπίντο θα συνεχίσει κανονικά στη θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να υπάρχει ανησυχία για άμεση απομάκρυνσή του.

Η Alpine φαίνεται να του δίνει πλήρη στήριξη, με στόχο να αξιολογήσει τις επιλογές της για το 2026. Αν ο Κολαπίνο βρει τον ρυθμό του στους επόμενους αγώνες, έχει καλές πιθανότητες να παραμείνει ως teammate του Γκασλί και για την επόμενη σεζόν.