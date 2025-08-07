Jeep Avenger: Τέτοια τιμή που θα νομίζεις πως διάβασες λάθος

Το Jeep Avenger, το compact SUV που επανασυστήνει την αστική περιπέτεια, επανέρχεται στο προσκήνιο με ακόμη πιο προσιτές τιμές και αναβαθμισμένες παροχές.

Πλέον, η βασική έκδοση με κινητήρα βενζίνης 100 ίππων προσφέρεται σε νέα, σαφώς πιο δελεαστική τιμή, ενώ και η υβριδική e-Hybrid των 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων γίνεται πιο προσιτή από ποτέ.

Η έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης 1.2 λίτρων και 100 ίππους ξεκινά πλέον από μόλις 22.990 ευρώ, ενώ η υβριδική e-Hybrid των 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων διατίθεται από 25.990 ευρώ – αμφότερες στο πλούσια εξοπλισμένο επίπεδο Longitude.

Από πλευράς ασφάλειας και άνεσης, το Avenger ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες: αυτόνομο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων και κόπωσης οδηγού, αλλά και το σύστημα Selec-Terrain για προσαρμογή στις διαφορετικές οδηγικές συνθήκες.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερα, υπάρχει και η έκδοση Altitude, που εμπλουτίζει τον εξοπλισμό με κάμερα οπισθοπορείας με drone view, ενεργό cruise control, αυτόματο κλιματισμό, προβολείς ομίχλης και λειτουργία χωρίς κλειδί.

Η γκάμα του Jeep Avenger παραμένει η πληρέστερη στην κατηγορία της. Περιλαμβάνει και την 100% ηλεκτρική έκδοση, που με κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε μια τιμή-έκπληξη, ενώ κορυφώνεται με την έκδοση 4xe που διαθέτει τετρακίνηση και δυνατότητες off-road που τιμούν το DNA της Jeep.

Όλα τα μοντέλα καλύπτονται από 4ετή εγγύηση και 4 χρόνια οδική βοήθεια, ενώ στην ηλεκτρική έκδοση, η μπαταρία προστατεύεται για 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

Με λίγα λόγια; Η Jeep μπαίνει… δυνατά στο παιχνίδι, αποδεικνύοντας ότι το στιλ και οι δυνατότητες δεν χρειάζεται να κοστίζουν μια περιουσία.