Formula 1: Ατύχημα του Κολαπίντο στο τεστ ελαστικών της Pirelli

Ο Φράνκο Κολαπίντο είχε ένα ατύχημα με το εφετινό μονοθέσιο της Alpine στο τεστ ελαστικών της Pirelli που διεξάγεται στην πίστα της Βουδαπέστης, όπως επιβεβαίωσε η γαλλική ομάδα.

Η ιταλική εταιρεία ελαστικών πραγματοποιεί τακτικά τεστ, όπως αυτό το διήμερο στην πίστα Hungaroring, προκειμένου να εξελίξει τα ελαστικά του πρωταθλήματος για το 2026, τα οποία είναι μικρότερα και πιο στενά, στο πλαίσιο των νέων τεχνικών κανονισμών της Formula 1.

Στο διήμερο τεστ στη Βουδαπέστη μετέχουν οι Alpine, McLaren, Ferrari και Racing Bulls, ωστόσο η διαδικασία δεν εξελίχθηκε με τον... καλύτερο τρόπο για τον Κολαπίντο.

Αυτό γιατί ο Αργεντινός πήρε τη... σκυτάλη από τον οδηγό δοκιμών και «αναπληρωματικό πιλότο» της Alpine, Πάουλ Άρον, ο οποίος οδήγησε χθες στο Hungaroring, ωστόσο ο Κολαπίντο είχε έξοδο στη στροφή 11, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον τοίχο με τα προστατευτικά ελαστικά που «κρύβει» τις μπαριέρες και το μονοθέσιο με την κωδική ονομασία A525 να υποστεί ζημιές στο εμπρός και το πίσω μέρος, οι οποίες δεν μπορούσαν να επισκευαστούν στην πίστα.

Η Alpine ανακοίνωσε ότι ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο της πίστας και πως είναι καλά. «Στην διάρκεια της δεύτερης ημέρας του τεστ ελαστικών της Pirelli στο Hungaroring σήμερα το πρωί, ο Φράνκο Κολαπίντο είχε ένα συμβάν στη στροφή 11.

Ο Φράνκο εξετάστηκε επί τόπου στο ιατρικό κέντρο και είναι καλά» δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της γαλλικής ομάδας. Στη συνέχεια ο νεαρός Αργεντινός επέστρεψε στην πίστα με ένα μονοθέσιο της Alpine του 2023, την A523, την οποία ο έτερος οδηγός αγώνων της γαλλικής ομάδας, ο Πιέρ Γκασλί, είχε οδηγήσει το πρωί, στο πλαίσιο προγραμματισμένης δοκιμής παλιότερου μονοθεσίου.