Αδιανόητος Χάμιλτον: «Είμαι άχρηστος, ίσως η Ferrari χρειάζεται νέο οδηγό!» (vid)

Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε δωδέκατος την προσπάθειά του στη «μάχη» της pole position, την οποία πανηγύρισε απροσδόκητα ο «ομόσταβλος» του Σαρλ Λεκλέρκ.

Η πίστα του «Hungaroring» φαινομενικά του ανήκει, καθώς μετρά 8 νίκες (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020), όμως αποκλείστηκε από το Q3, όντας 15 χιλιοστά πίσω από τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο. Ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του, ψέλλισε στο team radio «Κάθε φορά, κάθε φορά...!», με αποτέλεσμα να ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους και εκείνος να κάνει σφοδρή αυτοκριτική, ανοίγοντας μέχρι και την πόρτα της εξόδου!

«Ναι, εννοούσα ότι εγώ φταίω κάθε φορά. Η ομάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Eίδατε ότι το άλλο αυτοκίνητο είναι στην pole position, οπότε πιθανότατα χρειάζεται να αλλάξει οδηγό η ομάδα. Είμαι απλώς άχρηστος! Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οδήγησα απαίσια. Αυτό είναι όλο. Δεν άλλαξε τίποτα στην ισορροπία του μονοθεσίου. Το αποτέλεσμα του Σαρλ είναι εκπληκτικό για τη Ferrari, έχει κάνει σημαντική πρόοδο μέσα στη σεζόν. Όμως, προσωπικά, δεν ένιωσα αισιόδοξος για καλό αποτέλεσμα καμία στιγμή αυτό το διήμερο...»

