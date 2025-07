Κίνηση-ΣΟΚ από τη Mitsubishi

Όταν οι άλλοι επένδυαν στην ηλεκτροκίνηση, η Mitsubishi παρέμεινε πίσω, βασιζόμενη σε θερμικά μοτέρ και υβριδικές λύσεις του… χθες. Το αποτέλεσμα; Η οριστική αποχώρηση από την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον πλανήτη.

Το ιαπωνικό brand ανακοίνωσε το τέλος της πολυετούς παρουσίας του στη χώρα, διαλύοντας και την τελευταία κοινοπραξία του – τη SAME (Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing Co., Ltd.) – και κλείνοντας το εργοστάσιο κινητήρων, που λειτουργούσε από το 1998.

Σε μια αγορά που μετασχηματίζεται ραγδαία και που πλέον ορίζεται από τα BEV (Battery Electric Vehicles), τις startups τεχνολογίας και τη στρατηγική κλίμακας τύπου Tesla, η Mitsubishi επέλεξε να συνεχίσει να "ποντάρει" στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Όμως η Κίνα δεν περίμενε.

Ενώ ανταγωνιστές όπως η Toyota, η Hyundai ή και ευρωπαϊκές μάρκες λανσάρουν αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ή συμπράττουν με τοπικούς τεχνολογικούς παίκτες, η Mitsubishi δεν κατάφερε να παρουσιάσει ούτε ένα πλήρως ηλεκτρικό επιβατικό όχημα για την κινεζική αγορά.

Το Outlander PHEV, το κύριο plug-in μοντέλο της, δεν στάθηκε ικανό να ανταγωνιστεί τα εξελιγμένα, προσιτά και tailor-made για την Κίνα BEV που προσφέρουν οι τοπικές μάρκες όπως η BYD, η NIO ή η Aion.

Η Mitsubishi μπήκε στην Κίνα το 1973 με εξαγωγές φορτηγών και κατάφερε να εδραιώσει παρουσία μέσα από κοινοπραξίες και συνέργειες. Η δημιουργία της GAC Mitsubishi το 2012 φαινόταν πολλά υποσχόμενη. Οι πωλήσεις κορυφώθηκαν το 2018, φτάνοντας τις 144.000 μονάδες, με το Outlander να σπάει τα κοντέρ.

Ωστόσο, μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, η κατάσταση ανατράπηκε πλήρως. Οι πωλήσεις καταποντίστηκαν στις 33.600 μονάδες έως το 2022, και μέχρι τις αρχές του 2023, η GAC Mitsubishi είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια, με οικονομική τρύπα σχεδόν 200 εκατ. δολαρίων.

Η παραγωγή σταμάτησε τον Οκτώβριο του 2023 και σήμερα η GAC χρησιμοποιεί τις ίδιες εγκαταστάσεις για την κατασκευή των ηλεκτρικών μοντέλων Aion, δείχνοντας τον δρόμο του μέλλοντος που η Mitsubishi δεν ακολούθησε.

Η επίσημη δικαιολογία της Mitsubishi ήταν ο "ραγδαίος μετασχηματισμός" της αγοράς. Στην πραγματικότητα, αυτό που έλειψε ήταν η προσαρμοστικότητα. Όταν η αγορά αλλάζει, δεν περιμένει. Και στην Κίνα η τεχνολογία τρέχει και είτε την ακολουθείς, είτε σε ξεπερνά.