Χάμιλτον: «Απαράδεκτο να αποκλείομαι σε δύο Q1, οφείλω μια συγγνώμη στη Ferrari» (vid)

Ο Λιούις Χάμιλτον αποκλείστηκε σε δυο συνεχόμενα Q1 και ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει μια συγγνώμη από τη Ferrari, αλλά και από τον κόσμο της, την ώρα που ο Σαρλ Λεκλέρκ κατέκτησε την 4η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του sprint και την 3η θέση πίσω από τις McLaren στη «μάχη» για την pole position ενόψει του αγώνα της Κυριακής (27/7).

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Βρετανός πρωταθλητής στο «Sky Sports F1», ενώ σε άλλο Μέσο εναντιώθηκε στην απόφαση των αγωνοδικών της FIA να διαγράψουν τον χρόνο του από τη διαδικασία του Σαββάτου (26/7), επιθυμώντας μια κουβέντα μαζί τους:

«Είχα την αίσθηση που είχα και το υπόλοιπο διήμερο, κάναμε κάποιες αλλαγές, η αίσθηση του αυτοκινήτου δεν ήταν απαίσια. Ήταν δύσκολο για εμάς, αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε δεύτερο σετ ελαστικών για να περάσουμε από το Q1.

Ούτε αυτό ήταν καλό. Και μετά ήρθε από μένα κι άλλο λάθος. Πρέπει να κοιτάξω μέσα μου. Οφείλω μια συγγνώμη στην ομάδα, γιατί είναι απλώς απαράδεκτο να αποκλείομαι σε δύο Q1. Είναι μια πολύ, πολύ κακή εμφάνιση από μένα!

Δεν ήταν απολύτως καταστροφικές οι αλλαγές της ομάδας, αλλά ούτε ένιωθα άνετα στο μονοθέσιο. Δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε. Απλώς θα ξεκινήσω από εκεί που είμαι και θα δω πώς μπορώ να προχωρήσω.

Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο με αυτά που έχουμε. Και όλοι δουλεύουν εντατικά στο εργοστάσιο. Είχαμε αναβαθμίσεις, αλλά νομίζω ότι έχουν τελειώσει για φέτος. Η ομάδα πιστεύω ότι εστιάζει πια στο επόμενο μονοθέσιο (σ.σ. του 2026). Η σεζόν είναι δύσκολη».

