Τους κάνει πλάκα στο Μαξ-ιμουμ

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, γιόρτασε την γέννηση της κόρης του, κατακτώντας την pole position στο GP του Μαϊάμι με χρόνο 1:26.204, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Λάντο Νόρις, που κατέγραψε 1:26.269.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο εκπληκτικός 18χρονος, Κίμι Αντονέλι με χρόνο 1:26.271, με τον πιλότο της Mercedes να μπαίνει... σφήνα στις δύο McLaren αφήνοντας στην τέταρτη θέση τον Όσκαρ Πιάστρι (1:26.375).

Οι κατατακτήριες του Μαϊάμι ήταν καταστροφικές για την Ferrari, αφού ο Σαρλ Λεκλέρ θα εκκινήσει από την 8η θέση (1:26.754), ενώ εκτός δεκάδας έμεινε ο έτερος πιλότος της «Σκουντερία», Λιούις Χάμιλτον!

Another Max masterclass 👏



Here's your starting grid for tomorrow's Miami Grand Prix 😎#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/H0uSDb0SE5