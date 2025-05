Νέο «δράμα» για τη Φεράρι: Κοπάνησε στον τοίχο και δε θα τρέξει στο sprint race του Μαϊάμι ο Λεκλέρκ! (vid)

Η εκπληκτική (ΝΟΤ) χρονιά της Φεράρι συνεχίζεται: το πολύ νερό που έπεσε στην πίστα έκανε πολύ δύσκολη τη ζωή των πιλότων στον «δρόμο» για να πάρουν τη θέση τους στο γκριντ για το sprint race του Μαϊάμι, με τον Λεκλέρκ να είναι το πρώτο (;) θύμα.

Ο Μονεγάσκος βγήκε με τα ενδιάμεσα ελαστικά στην πίστα, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και η Φεράρι του προσέκρουσε με αρκετά χιλιόμετρα στον τοίχο, με αποτέλεσμα ν' αναγκαστεί να εγκαταλείψει πριν καν αρχίσει ο μίνι αγώνας 19 γύρων.

Δείτε παρακάτω τι ακριβώς συνέβη:

Charles Leclerc hits the wall!! 😱



With rain falling heavily, Leclerc sustains heavy damage on his way to the grid after contact with the wall#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/XGiaxPPuBq