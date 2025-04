Red Bull Showrun by Alumil: Ζήσε την απόλυτη motorsports εμπειρία!

Είστε έτοιμοι για τη μεγαλύτερη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού; Στις 31.05.2025 έρχεται το Red Bull Showrun by Alumil, στο αεροδρόμιο Τατοΐου για να προσφέρει ένα ανεπανάληπτο θέαμα!

Το Red Bull Showrun by Alumil θα προσφέρει ένα μοναδικό show από στεριά και αέρα. Μη χάσετε τo μονοθέσιο της Oracle Red Bull Racing, την RB7, τον θρύλο του MotoGP, Dani Pedrosa με τη μοτοσυκλέτα του, KTM RC16, το Mazda RX7 των 1000hp του drift racer Μad Mike, εναέριους ελιγμούς από το ελικόπτερο των Flying Bulls και το αεροπλάνο του Dario Costa, καθώς και τον paramotor πρωταθλητή, Δημήτρη Κολλιάκο!

Αποκλειστικά για τους συνεργάτες μας προσφέρουμε δύο εκπτωτικά πακέτα για την αγορά εισιτηρίων.

Ακολουθεί ο πίνακας με τα εναλλακτικά πακέτα καθώς και ο χάρτης με τις διαθέσιμες ζώνες.





Αγορά εισιτηρίων εκτός πακέτου Πακέτο 1 | για αγορά 5 έως 20 εισιτηρίων Πακέτο 2 | για αγορά από 21 εισιτηρίων και πάνω Θέσεις Ορθίων | κατά μήκος του κιγκλιδώματος 35 € 30 € 25 € Θέσεις Ορθίων | σε υπερυψωμένη πλατφόρμα 50 € 45 € 40 € Θέσεις καθήμενων | σε Κερκίδα 80 € 70 € 60 €

Παρακαλούμε επιλέξτε με βάση τον χάρτη τα εισιτήρια στις ζώνες/ θέσεις που επιθυμείτε και στείλτε μας την ανάγκη σας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (email/τηλ) για τη διαδικασία έκδοσης των εισιτηρίων, μέχρι το αργότερο 30.4.

Η προσφορά μπορεί να λήξει νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα σε κάθε ζώνη/θέση.

Περισσότερες πληροφορίες για το event μπορείτε να βρείτε στο redbull.com/showrun καθώς και στo more.com.