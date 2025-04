«Το Robot AIMOGA Mornine κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο στη Διάσκεψη Ευφυούς Στρατηγικής της μητρικής εταιρείας OMODA&JAECOO, Chery Group»

Στις 18 Μαρτίου, η Διάσκεψη Ευφυούς Στρατηγικής τηςμητρική ςεταιρείας OMODA & JAECOO, με θέμα «Έξυπνη Τεχνολογία για Όλα τα Σύστημα Κίνησης, Μαζί σε μια Παγκόσμια Πορεία», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Ανχούι της Κίνας.

Στη διάσκεψη, η μητρική εταιρεία OMODA & JAECOO παρουσίασε πρωτοποριακά τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως:

Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Falcon

Ανθρωποειδή ρομπότ

Μεγάλα μοντέλα ευφυούς πιλοτικής καμπίνας (Intelligent Cockpit Large Models)

Ως πρωτοπόρος της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η μητρική εταιρεία OMODA & JAECOO ανακοίνωσε επίσημα τη Συνολική Στρατηγική Νοημοσύνης (Comprehensive Intelligent Strategy). Δέχεται να γίνει «παγκοσμίως αξιόπιστος ηγέτηςσεοικοσυστήματα έξυπνης κινητικότητας» και να ωθήσει την κινεζική βιομηχανία έξυπνων οχημάτων στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς.

Στον χώρο της εκδήλωσης, υπήρχε μια έξυπνη ζώνη επιστημονικής διάχυσης, όπου το ρομπότ AIMOGA της OMODA&JAECOO, το ρομπότ σκύλος, το ιπτάμενο αυτοκίνητο και άλλες προηγμένες τεχνολογίες έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις, με τους επισκέπτες να σταματούν για να τις δοκιμάσουν.

Οι έξυπνες λύσεις μετακίνησης, όπως:

το σύστημα αυτόματης στάθμευσης σε πολύπλοκα σενάρια του αυτόνομου οδηγικού συστήματος Falcon, και οι υπηρεσίες μεταφοράς με αυτόνομα λεωφορεία (i-Bus) σε πάρκα, έδωσαν στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει από πρώτο χέρι την άνεση και την αποδοτικότητα της μελλοντικής κινητικότητας.

Τα τελευταία χρόνια, με τις επαναστατικές εξελίξεις στα μεγάλα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και τους αλγορίθμους end-to-end, η τεχνολογία έξυπνης οδήγησης έχει καταγράψει εκρηκτική ανάπτυξη.

Η μητρική εταιρεία της OMODA&JAECOO, η Chery, ξεκίνησε να αναπτύσσει τεχνολογίες έξυπνης σύνδεσης από το 2010, δημιουργώντας ένα πλήρες αυτοανεπτυγμένο σύστημα που καλύπτει τομείς όπως:

Έξυπνη καμπίνα οδήγησης / Αυτόνομη οδήγηση Ρομποτική

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες με παγκόσμιους ηγέτες του κλάδου, όπως:Huawei/NVIDIA/Horizon Robotics

με στόχο την κοινή προώθησητης καινοτομίας στα οικοσυστήματα έξυπνης τεχνολογίας.

Στη διάσκεψη, ο Πρόεδροςτης Chery Group, Yin Tongyue, δήλωσε σε τοπικά και διεθνή ΜΜΕ:

"Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες νοημοσύνης μας ξεπερνά τους 5,500 ειδικούς, και η νεοϊδρυθείσα AIMOGA Robot Company θα επιταχύνει την ανάπτυξη και την εμπορική εφαρμογή ανθρωποειδών ρομπότ στομέλλον".

Ως στρατηγικό στοιχείο του οικοσυστήματος ΤΝ της OMODA&JAECOO, το ρομπότ AIMOGA έχει τραβήξει ιδιαίτερη προσοχήλόγω των εξελιγμένων τεχνολογικών του δυνατοτήτων:

• 41 βαθμοί ελευθερίας στο σώμα

• Επιδέξιο χέριμε 12 βαθμούς ελευθερίας, ικανό για περίπλοκες και λεπτές κινήσεις

• Ταχύτητα βάδισης 1m/s (όπως ο άνθρωπος)

• Σύστημα αποφυγής εμποδίων με ακρίβεια εκατοστού μέσω πενταδικού αισθητήρων

• Βιονικό πρόσωπο από σιλικόνη και βιβλιοθήκη ανθρωποειδών κινήσεων για πιο φυσική και ζωντανή αλληλεπίδραση.

Το ρομπότ AIMOGA της OMODA&JAECOO διαθέτει διπλό έξυπνο «εγκέφαλο», που αξιοποιεί τα μεγάλα μοντέλα Deepseek για:

• Πολυτροπική αντίληψη του περιβάλλοντος

• Ακριβή απάντηση ερωτήσεων ειδικώνγνώσεων

• Υποστήριξη φυσικής επικοινωνίας σε 10 γλώσσες με 95% ακρίβεια αναγνώρισης

Μέσω εργαλείων διαμόρφωσης ρομπότ μέσω cloud, μπορεί:

1. Να μετατραπεί σε ειδικότομέα μέσα σε μόλις 1 ώρα μετά από αποθήκευσησχετικώνγνώσεων

2. Να αυξήσεισημαντικά την αποτελεσματικότητα ανάπτυξης

Στο μέλλον, οιεφαρμογές του θα επεκταθούν σεσενάρια όπως:

• Οδηγητικήεξυπηρέτηση σεεμπορικά κέντρα

• Υπηρεσίεςσεκινηματογράφους

• Έξυπνη οικιακή βοήθεια

πραγματοποιώντας πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες με Τεχνητή Νοημοσύνη και προσφέροντας στουςχρήστες νέες εμπειρίες έξυπνου τρόπου ζωής.

Ως βασικό συστατικό του έξυπνου οικοσυστήματος OMODA&JAECOO, το ρομπότ AIMOGA θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται, ενσωματώνοντας ενεργάτη στρατηγική έξυπνης τεχνολογίας της Chery και ενισχύοντας συνεχώς τηνεμπειρία έξυπνης ζωής των χρηστών.

Στο μέλλον, το ρομπότ AIMOGA της OMODA&JAECOO θα ανακαλύψει άπειρες δυνατότητες μαζί σας!