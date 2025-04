Πιάστρι: «Πολύ καλή δουλειά ο Μαξ, τα έδωσα όλα και είμαι χαρούμενος»

«Ήμουν πολύ χαρούμενος με το χρόνο μου. Δεν είχα να δώσω πολλά περισσότερα είναι η αλήθεια. Είμαι χαρούμενος με τη δουλειά που έκανα. Ήμουν σε μειονεκτική θέση από την αρχή των κατατακτήριων δοκιμών. Ένιωσα πως ο γύρος μου ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω.

Ο Μαξ έκανε πολύ καλή δουλειά. Εδώ είναι μία πίστα με γρήγορες στροφές που τους βολεύουν πολύ. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Έχουμε κάτι για να παλέψουμε αύριο, ο ρυθμός μας είναι καλός αλλά ο αγώνας θα είναι δύσκολος. Έχουμε πιο μαλακές γόμες ελαστικών φέτος, θα δούμε αν θα μας βοηθήσει αυτό αύριο», τόνισε αρχικά και έκλεισε τις post race δηλώσεις του με ένα οδηγικό σχόλιο:

«Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κατατακτήριες δοκιμές εδώ. Εάν χάσεις το ρυθμό σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ξαναβρείς και να πετύχεις σωστά όλες τις στροφές. Είναι δύσκολη πίστα, όμως τη νύχτα με τα μαλακά ελαστικά και την υψηλή πρόσφυση είναι μία από τις καλύτερες πίστες. Από την αδρεναλίνη τρέμουν τα χέρια μας σε αυτή την πίστα, είναι πολύ ωραία και ο αγώνας θα είναι καλός».

Results from Qualifying 🏁



Oscar will start on the front row, while Lando will fight from 10th position.#McLaren | #SaudiArabianGP pic.twitter.com/3bBmSZhRhT