Φερστάπεν: «Το μονοθέσιο... ζωντάνεψε τη νύχτα, θα είναι δύσκολα αύριο»

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 💨💨 What an incredible lap from the Red Bull driver! 👏 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/NbaPkd2vCb

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν περίμενα να είμαι στην pole position μετά το FP3 και το πώς εξελίχθηκε. Το μονοθέσιο... ζωντάνεψε τη νύχτα, κάναμε μερικές τελικές αλλαγές και ήταν πολύ ευχάριστο στην οδήγηση. Ένιωσα την πρόσφυση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολες με τους τοίχους να είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ απολαυστικές οι κατατακτήριες δοκιμές. Το να είσαι 1ος είναι η καλύτερη θέση για τον αυριανό αγώνα. Αύριο θα είναι δύσκολο να κρατήσω τους άλλους πίσω μου, όμως θα προσπαθήσω», ήταν η αρχική του τοποθέτηση και συνέχισε:

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Για την ώρα είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε πολύ καλές κατατακτήριες δοκιμές. Το μονοθέσιο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε στο Μπαχρέιν φυσικά. Για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο», αποφάνθηκε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την 42η pole position της καριέρας του με νέο ρεκόρ πίστας.

"The car really came alive in the night" 👏@Max33Verstappen is your polesitter for tomorrow's Saudi Arabian Grand Prix 🥇#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Yat2yjfPnT