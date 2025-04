Για πρώτη φορά ο Φερστάπεν βάζει «φρένο» στα σενάρια φυγής από τη Red Bull (vid)

Ακόμα ένας αγώνας της Formula 1 είναι προ των «πυλών» στο 2025 και πιο συγκεκριμένα, στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας (18-20 Απριλίου).

Στις... προγραμματικές δηλώσεις, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν «πόλος έλξης» και έφθασε σε σημείο να έχει έναν ιδιαίτερο διάλογο με τον δημοσιογράφο-σχολιαστή του «Skysports», Ντέιβιντ Κροφτ:

«Όχι, δεν έχω σκοπό να αποχωρήσω από τη Red Bull! Επικεντρώσου στο σχολιασμό σου και εγώ στην οδήγηση μου.

Έτσι, δεν θα χρειάζεται να σκέφτεσαι άλλα σενάρια. Είμαι χαρούμενος στη Red Bull, απλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση του μονοθεσίου μας.

Συζητήσαμε σχετικά τις τελευταίες ημέρες στην ομάδα, προσπαθούμε όλοι να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι σε σχέση με το Μπαχρέιν».

