Νόρις: «Ο Μαξ είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα μου έδινε χώρο»

Ο Λάντο Νόρις προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών, όμως η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στη Σουζούκα μείωσε στον πόντο την απόσταση μεταξύ τους, προμηνύοντας μια συναρπαστική «μάχη» για τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, με τον teamate του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι να είναι, επίσης, διεκδικητής.

«Δεν τα κατάφερα σήμερα. Ο Φερστάπεν έκανε έναν πολύ καλό αγώνα, χωρίς λάθη. Πίεσα όσο μπορούσα, αλλά δεν ήταν αρκετό για να τον περάσω. Κέρδισε δίκαια, ήταν πολύ γρήγορος, έκαναν και κάποιες βελτιώσεις στο μονοθέσιο. Για μας ήταν ένα καλό weekend, φυσικά πάντα θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά το άξιζαν ο Φερστάπεν και η Red Bull. Εμείς θα πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά για τον επόμενο αγώνα», ήταν τα πρώτα του λόγια, αφού τερμάτισε 2ος στην πίστα-έδρα της Honda.

Αναφερόμενος στο περιστατικό του 22ου γύρου, όταν μπήκε στα pit ταυτόχρονα με τον Ολλανδό και πιέζοντας να τον προσπεράσει εντός αυτού, βρέθηκε εκτός πίστας, ήταν... ρεαλιστής: «Συμβαίνουν αυτά στους αγώνες. Ο Φερστάπεν ήταν μπροστά, ήθελα να περάσω αλλά ο Μαξ είναι ο τελευταίος άνθρωπος που περιμένω να μου δώσει χώρο για να το κάνω. Έγινε μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο».

