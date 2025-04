Παρεμπόδισε τον Χάμιλτον και δέχθηκε ποινή ο Σάινθ (vid)

Στο Q2 των κατατακτήριων της Σουζούκα, ο Κάρλος Σάινθ παρεμπόδισε, άθελά του, τον Λιούις Χάμιλτον σε προσπάθεια του να χρονομετρηθεί και οι αγωνοδίκες τον τιμώρησαν με ποινή τριών θέσεων, με αποτέλεσμα να εκκινήσει 15ος στον αγώνα της Κυριακής (8.00).

Το γεγονός ότι ο Βρετανός «πιλότος» της Ferrari βγήκε εκτός ορίων της πίστας, ενώ είχε γρήγορο ρυθμό, έφερε την εξέταση και την ποινή του Ισπανού, ο οποίος απολογήθηκε και υποστήριξε ότι δεν είχε σωστή ενημέρωση από την ομάδα του, δίχως να ελαφρύνει τη θέση του όμως, βάσει των κανονισμών.

