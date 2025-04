Νόρις: «Καλός ο χρόνος μου παρά τα λάθη, θα γίνει συναρπαστικός αγώνας»

Όλα έδειχναν «papaya rules» και στην Ιαπωνία, όμως η Red Bull και κυρίως η πρωταθληματική «στόφα» του Ολλανδού στέρησαν από τον Λάντο Νόρις την pole position, η οποία είναι σημαντική σε αγώνες υπό βροχή, κάτι που φαίνεται ότι θα συμβεί και την Κυριακή, όπως στην Αυστραλία.

Όταν οι παλμοί έπεσαν, ο 25χρονος οδηγός απάντησε στα ερωτήματα των δημοσιογράφων:

«Χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Ο Μαξ έκανε καλή δουλειά, πρέπει να του βγάλω το καπέλο. Πιστεύω πως πήρα το μέγιστο από το μονοθέσιό μου, χαίρομαι γι’ αυτό. Απλά είναι μικρή η διαφορά, ο Μαξ έκανε φοβερό γύρο. Είναι καλό που και οι δύο οδηγοί της McLaren παλεύουν για την pole, αλλά σήμερα η προσπάθειά μας δεν ήταν αρκετή.

Στη στροφή 7 πάτησε ο ένας μου τροχός εκτός πίστας. Αυτή είναι η τελευταία στροφή που θες να κάνεις λάθος. Έκανα πολλά μικρά λάθη και αυτό δείχνει πόσο εύκολο είναι να χάσεις χρόνο. Ο χρόνος μου ήταν πολύ καλός, είμαι χαρούμενος. Αν έκανα ξανά προσπάθεια δεν ξέρω αν θα έκανα τόσο γρήγορο γύρο.

Κανένας δεν γνωρίζει τι θα γίνει αύριο. Μπορεί να είναι ένας αγώνας σαν της Αυστραλίας. Θα είναι συναρπαστικός. Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε τον Μαξ, αλλά θα δώσει μάχη».

