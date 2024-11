Σουηδία έγιναν: Συνεχάρη τον Φερστάπεν για τον τίτλο του η ΜακΛάρεν! (pic)

Ο Ολλανδός πιλότος της Ρεντ Μπουλ με την 5η θέση που κατέκτησε στο Λας Βέγκας στέφθηκε και επισήμως πρωταθλητής, παίρνοντας σπίτι του τον τίτλο για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Μεταξύ αυτών που έσπευσαν να τον συγχαρούν ήταν και η ΜακΛάρεν, που «μέσω» του Λάντο Νόρις διεκδικούσε το πρωτάθλημα των οδηγών. Μάλιστα, η αγγλική ομάδα έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της στα social media πως άξιζε τον τίτλο ο Μαξ.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ποστάρισμα:

Congratulations to Max Verstappen on capping a fantastic season with your 4th World Championship. Thoroughly deserved. https://t.co/EgSfqAgpBH