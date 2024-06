MotoGP Ολλανδίας: Δήλωση ανωτερότητας από τον Μπανάια με pole στο Άσσεν

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Ducati ο οποίος θα προσπαθήσει το απόγευμα στον Αγώνα Sprint να χαλάσει το πάρτι του Μπανάια. Την τελευταία θέση του βάθρου πήρε ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia, δείχνοντας ότι η RS-GP ταιριάζει πολύ στην πίστα του Άσσεν.

Από τη δεύτερη σειρά του grid θα εκκινήσουν τους αγώνες του Σαββάτου και της Κυριακής οι Άλεξ Μάρκεθ, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Από την άλλη, ο Μαρκ Μάρκεθ δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 7η θέση στις κατατακτήριες, παρά το γεγονός είχε καλό ρυθμό στις δοκιμές. Μια πτώση στην προσπάθεια να περάσει τον Εσπαργκαρό του στέρησε μια καλύτερη θέση. Δίπλα του θα είναι οι Μορμπιντέλι και Μπίντερ, ενώ η δεκάδα κλείνει ο Πέδρο Ακόστα.

Σημαντικά νέα είχαμε την Παρασκευή 28 Ιουνίου για το MotoGP καθώς η Yamaha ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την ομάδα Prima Pramac Racing. Η ομάδα του Πάολο Καμπινότι αφήνει μετά από 20 χρόνια την Ducati και μετακομίζει στην Yamaha η οποία από το 2025 θα έχει τέσσερις μοτοσικλέτες στο grip.

Ο Αγώνας Sprint αρχίζει στις 16:00 το Σάββατο.

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων

