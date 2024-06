Στη Red Bull μέχρι το 2026 ο Πέρεζ

Έκλεισαν οι θέσεις της Red Bull. Η κορυφαία ομάδα στο grid αποφάσισε να κρατήσει τον Σέρχιο Πέρεζ για τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι το 2026, ώστε να είναι ο team mate του Μαξ Φερστάπεν.

Παρά τις φήμες που ήθελαν τον Μεξικανό να αποτελεί παρελθόν, η Red Bull ανακοίνωσσε και επίσημα πως ο Πέρεζ θα συνεχίσει στους «ταύρους» και έτσι η ομάδα που έχει... σαρώσει μετά τις αλλαγές στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού κράτησε το δίδυμο που την έφτασε στην κορυφή.

