Αγώνας 24 ωρών του Λε Μαν: Ο Ζιντάν θα δώσει την εκκίνηση στις 15 Ιουνίου

«Θεωρούμενος ως ένας από τους μεγαλύτερους Γάλλους αθλητές και ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι εκείνος που θα δώσει την εκκίνηση της 92ης διοργάνωσης των 24 ωρών του Λε Μαν», ανέφερε η Automobile Club de l West (ACO ).

Η ACO υπενθυμίζει ότι πριν από τον «Ζιζού», την τρίχρωμη σημαία της εκκίνησης...χαμήλωσαν πολλές προσωπικότητες ως guest stars, αναφέροντας τους Μπραντ Πιτ (2016), Ράφαελ Ναδάλ (2018), Αλέν Ντελόν (1996), Τζώρτζ Πομπιντού (1972), Στηβ Μακ Κουίν (1971) ή πέρυσι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Το ράλι 24 ωρών του Λε Μαν είναι μοναδικό για όλους όσους αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, για ολόκληρο τον κόσμο, είναι ένας θρυλικός αγώνας», είπε ο Ζιντάν. Θα είναι μια «υπέροχη πρώτη φορά που θα είμαι εκεί» συνέχισε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1998, λέγοντας ότι έχει «πολλές εικόνες στη μνήμη του, από τον αγώνα, θρυλικούς οδηγούς, απίστευτες ιστορίες, αλλά μπροστά στην τηλεόραση του, είτε μέσω του κινηματογράφου.»

«Δεν θα μπορούσαμε να ονειρευόμαστε έναν μεγαλύτερο αστέρα» για να ξεκινήσει αυτές οι «24 ώρες του Λε Μαν», χαιρέτησε ο Πιερ Φιλόν, πρόεδρος της ACO.

Αυτή δεν είναι η πρώτη εμφάνιση του πρώην ποδοσφαιριστή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: από τον Φεβρουάριο του 2023 είναι «πρεσβευτής» της Alpine, μιας γαλλικής ομάδας που είναι παρούσα στη F1.

Μπροστά του θα ξεκινήσουν 62 αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων 23 από την κορυφαία κατηγορία των Hypercars, από εννέα διαφορετικές μάρκες: Ferrari, Toyota, Cadillac, Peugeot, Porsche, Alpine, Lamborghini, BMW και Isotta Fraschini.

