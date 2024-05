Unlimited Creativity και Curious Ahead δημιουργούν νέα καμπάνια για την Avis Greece (pic,vid)

Στον αέρα βρίσκεται η νέα καμπάνια που δημιούργησαν οι Unlimited Creativity και Curious Ahead για την Avis Greece, αγκαλιάζοντας όλες τις διαστάσεις ενός brand που πέρα από ηγετικό, είναι πάντα δραστήριο και καινοτόμο.

Η νέα καμπάνια κλήθηκε να αποτυπώσει το γεγονός ότι σήμερα η Avis Greece είναι πολλά περισσότερα από μια εταιρεία Leasing και Ενοικίασης Αυτοκινήτων. Αποτελεί ένα σύγχρονο mobility brand ικανό να καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησής μας, με μια ευρύτατη και ολοένα και πιο πλούσια παλέτα από υπηρεσίες και προϊόντα που δίνουν έμφαση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Βασική έννοια που αναδεικνύεται στην καμπάνια είναι οι διαδρομές της ζωής μας, κυριολεκτικές αλλά και συμβολικές, στις οποίες έχουμε πάντοτε μαζί μας συνοδοιπόρο την Avis Greece. Αυτό συμπυκνώνεται στο κεντρικό μήνυμα Together all the way, εικαστικά συνδυασμένο με το σύμβολο του απείρου, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή απεριόριστων δυνατοτήτων και μοναδικών εμπειριών μετακίνησης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί με ενιαίο τρόπο το μωσαϊκό δραστηριοτήτων του brand, δημιουργήθηκε ένα οργανωμένο σύστημα branding με εικαστική ταυτότητα, λογοτύπηση και guidelines υλοποίησης. Η 360 ο καμπάνια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικό σποτ, σειρά έντυπων καταχωρήσεων και video για τα digital / social μέσα, banners, περιεχόμενο για τα Social media, performance ads κ.ά.

Το concept και όλα τα σποτ της καμπάνιας δημιούργησε η Unlimited Creativity, ενώ η Curious Ahead υπογράφει στρατηγική και περιεχόμενο για τα ψηφιακά assets του brand. Την παραγωγή των σποτ ανέλαβε η Top Cut Modiano με σκηνοθέτη τον Ηλία Παπαϊωάννου.

Η νέα καμπάνια αποτελεί μια ολοκληρωμένη επικοινωνία αντάξια της δημιουργικής ανησυχίας της Avis Greece και του οράματος της για το αύριο, και ακόμη ένα ορόσημο σε μια πολυετή διαδρομή συνεργασίας.