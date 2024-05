Ο Όσκαρ Πιάστρι μαζί με τον Λάντο Νόρις έκαναν το 2-3 πίσω από τον Φερστάπεν στην Ίμολα, ωστόσο ο Αυστραλός έχασε τη θέση του.

Συγκεκριμένα ο Πιάστρι εμπόδισε τον Μάγκνουσεν στο Q2 και έτσι δέχθηκε ποινή τριών θέσεων, έτσι θα ξεκινήσει πέμπτος και την θέση του θα πάρει ο Νόρις, ενώ ο Λεκλέρκ θα είναι τρίτος.

Frustration for Magnussen 😤



And after a stewards' review, a three-place grid penalty for Piastri ⬇️#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/v6tuBN799D