Με επιτυχία στέφθηκε το Επιχειρηματικό Συνέδριο της OMODA & JAECOO (pics)

Στις 30 Απριλίου, το Επιχειρηματικό Συνέδριο OMODA & JAECOO άνοιξε μεγαλοπρεπώς στο Wuhu της Κίνας και προσέλκυσε πάνω από 3.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Οι τάσεις ηλεκτροκίνησης, ευφυΐας, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και παγκοσμιοποίησης έχουν φέρει νέες ευκαιρίες στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό το συνέδριο, με θέμα ''New Energy, New Eco,

New Era'', παρουσίασε τις τελευταίες ανακαλύψεις και το όραμα της OMODA & JAECOO στον τομέα ESG και στον τομέα της ευφυούς τεχνολογίας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εμβάθυνε περαιτέρω το παγκόσμιο σύστημα συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη βασική θέση της OMODA & JAECOO ως παγκόσμιας ταχέως αναπτυσσόμενης εξατομικευμένης επωνυμίας.

Ο κ. Yin Tongyue, Πρόεδρος του Ομίλου Chery, της μητρικής εταιρείας της OMODA & JAECOO, καλωσόρισε θερμά τους παρευρισκόμενους από όλο τον κόσμο και εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στους παγκόσμιους εταίρους. Τόνισε, «Ο ανταγωνισμός στην αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας θα γίνει

αναμφίβολα όλο και πιο έντονος, αλλά δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό και τις προκλήσεις. Ελπίζουμε ότι οι συνεργάτες μας μπορούν να γίνουν μαζί μας οι απόλυτοι νικητές στην αυτοκινητοβιομηχανία, ας εργαστούμε ξανά μαζί για να δημιουργήσουμε θαύματα στην παγκόσμια αγορά».

Εξάσκηση της ιδέας ανάπτυξης ESG: Πρωτοβουλία για την προστασία του νερού και της θάλασσας

Στη διαδικασία της παγκόσμιας διάταξης, η OMODA&JAECOO όχι μόνο λανσάρει διαφοροποιημένα προϊόντα αυτοκινήτου σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών χρηστών, αλλά επίσης ασκεί ενεργά τις απαιτήσεις ESG, συμμετέχει σε τοπικές δραστηριότητες δημόσιας ευημερίας με έντονο αίσθημα

κοινωνικής ευθύνης και επιδεικνύει την ευθύνη ενός διεθνούς μάρκα. Η έναρξη της Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Νερού και της Θάλασσας δημιούργησε την πρώτη κορύφωση του συνεδρίου, καταδεικνύοντας τις συλλογικές προσπάθειες των παγκόσμιων εταίρων της OMODA & JAECOO

για την προστασία του περιβάλλοντος και ανυψώνοντας την κοινωνική τους ευθύνη και την έννοια της περιβαλλοντικής προστασίας σε νέο επίπεδο.

Με την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας, η ESG γίνεται σταδιακά η παγκόσμια γλώσσα για τη συνολική αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών βιώσιμων δυνατοτήτων και της υψηλής ποιότητας εταιρικής ανάπτυξης. Ο κ. Zhang Shengshan, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Chery International, μοιράστηκε τα επιτεύγματα πρακτικής ESG της OMODA & JAECOO τα τελευταία χρόνια στο συνέδριο και ανακοίνωσε τις τελευταίες παγκόσμιες στρατηγικές κοινωνικής ευημερίας και ESG της OMODA & JAECOO.

Είπε, «Δεν θέλουμε μόνο να γιορτάσουμε τα προηγούμενα επιτεύγματα στο ESG, αλλά και να σκεφτούμε πώς να εμβαθύνουμε περαιτέρω στο μέλλον. Καθώς επεκτείνουμε σε πολλές νέες αγορές όπως η

Ευρώπη, θα εξασκήσουμε πιο βαθιά το ESG δεσμευμένο να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό, περιεκτικό βιώσιμο οικοσύστημα Ανυπομονούμε επίσης να συνεργαστούμε με παγκόσμιους εταίρους για να δημιουργήσουμε από κοινού έναν καλύτερο κόσμο».

Ο κ. Neil Bush, Πρόεδρος της Skytower Investment, εκφώνησε μια ομιλία, μοιράζοντας τις γνώσεις του για την ESG και την ΕΚΕ από επενδυτική προοπτική. Επεσήμανε, «Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις παγκόσμιας κλάσης δίνουν προσοχή και εξασκούν την ESG, καινοτομούν ενεργά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, εφαρμόζουν στρατηγικές ESG που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχειρηματικής ανάπτυξης και αξιοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματα των προσωπικών πόρων τους, προάγοντας υψηλής ποιότητας οικονομικά και την κοινωνική ανάπτυξη και τη θετική συμβολή στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης».

Αναφέρεται ότι η OMODA & JAECOO και οι συνεργάτες της έχουν πραγματοποιήσει διαφοροποιημένες δράσεις δημόσιας ευημερίας παγκοσμίως, όπως διάσωση ζώων, εκπαίδευση, φροντίδα ηλικιωμένων και ανθρωπιστικές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες οικολογικής προστασίας της φύσης, όπως καθαρισμός παραλιών και προστασία και αποκατάσταση υγροτόπων . Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, η OMODA & JAECOO εγκαινίασαν το Διεθνές Φιλανθρωπικό Ταμείο, με 10 $ να δωρίζονται στο ταμείο για κάθε αυτοκίνητο που πωλείται, για να αναλάβουν περισσότερες εταιρικές κοινωνικές ευθύνες.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η OMODA & JAECOO ανακοίνωσαν επίσημα συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), επιτυγχάνοντας συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η OMODA & JAECOO και η IUCN πραγματοποίησαν ένα έργο προστασίας των ακτών για τη βελτίωση των οικοσυστημάτων άνθρακα της Μεσογείου και του γαλάζιου ωκεανού Posidonia στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Ο κ. Charles

Karangwa, Επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης Λύσεων που βασίζεται στη φύση. Η IUCN επιβεβαίωσε επίσης τις προσπάθειες της OMODA & JAECOO για την οικολογική προστασία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η OMODA & JAECOO παρουσίασαν την παγκόσμια πλατφόρμα δημόσιας ευημερίας «GREEN OJ», την οποία μαρτυρούν πάνω από δέκα παγκόσμιοι ηγέτες. Μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα της νέας

ενέργειας και των πλεονεκτημάτων αποδοτικών συστημάτων, η OMODA & JAECOO θα πραγματοποιήσει πολλαπλές δραστηριότητες πράσινης δημόσιας ευημερίας, όπως η προστασία των υγροτόπων, η προστασία της βλάστησης, η βιοποικιλότητα και η θαλάσσια διακυβέρνηση.

Η OMODA & JAECOO ακολουθεί σταθερά ένα πράσινο μονοπάτι με γερά ίχνη βήμα-βήμα. Η OMODA & JAECOO θα συνεχίσει να θεωρεί την ανάπτυξη των πράσινων οικολογικών επιχειρήσεων ως ευθύνη της, να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και να οδηγεί συνεχώς περισσότερους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο να ενισχύουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ευημερία, δημιουργώντας μια πράσινη και έξυπνη νέα εποχή, νέα αυτοκίνητα και νέες ζωές για αυτούς!

Η έξυπνη καινοτομία οδηγεί τη νέα εποχή: Η εκπομπή Super AI ερμηνεύει το μελλοντικό όραμα

Εάν η εξάσκηση του ESG είναι για πιο βιώσιμη ανάπτυξη, για την προσέγγιση του μέλλοντος από το παρόν, τότε η τεχνολογική καινοτομία και οι ανακαλύψεις κάνουν όλες τις μελλοντικές φαντασίες να γίνουν

πραγματικότητα. Η άνοδος της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης έφερε νέες ευκαιρίες για την αυτοκινητοβιομηχανία, αναδιαμορφώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και αυτοκινήτων, αυτοκινήτων και ζωής και φέρνοντας νέα οικοσυστήματα εφαρμογών και επιχειρηματικά μοντέλα.

Ο Δρ. Gao Xinhua, CTO του Ομίλου Chery, έκανε μια τεχνική έκθεση στο συνέδριο, εξηγώντας την τελευταία πρόοδο στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης αυτοκινήτων και της ευφυούς τεχνολογίας της OMODA & JAECOO, επιδεικνύοντας την ισχυρή της δύναμη στην τεχνολογική καινοτομία. Από την ίδρυσή της, η OMODA & JAECOO έχει επικεντρωθεί στη νεανική και μοντέρνα ομάδα νέων που θαυμάζουν την ευφυή τεχνολογία και απολαμβάνουν την καινοτομία του σουρεαλισμού και της εξαιρετικά δημιουργικής ελευθερίας. Για αυτούς, τα αυτοκίνητα δεν είναι μόνο οχήματα για ταξίδια, αλλά και πνευματικοί ισχυρισμοί και η ενσάρκωση του τρόπου ζωής.

Ο κ. Zhang Guibing, Πρόεδρος της Chery International, δήλωσε: «Η OMODA & JAECOO, γεννημένη διαφορετική, ήλπιζε πάντα να οικοδομήσει μια οικολογική σύνδεση με χρήστες πέρα από αυτοκίνητα. Δημιουργήσαμε το ''O-UNIVERSE'' που αποτελείται από παράλληλα σύμπαντα και πολλούς πλανήτες , συνδέοντας την εικονικότητα με την πραγματικότητα, που καλύπτει το παρόν και το μέλλον, για να καλύψει όλες τις φαντασίες των χρηστών.»

Στο συνέδριο, η OMODA & JAECOO μετέφεραν το "O-UNIVERSE" από την ταινία στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας μια εκπομπή σούπερ AI για να συνδέσει τέλεια τη ζωή με τον εικονικό κόσμο. Δύο drones OMODA&JAECOO, σαν ξωτικά, σάρωσαν τις δύο πλευρές της σκηνής, σηματοδοτώντας την έναρξη της παράστασης. Στο μέλλον, αυτά τα drones θα αλληλεπιδρούν στενά με τα αυτοκίνητα, ξεκινώντας την έξυπνη επανάσταση OMODA & JAECOO και οδηγώντας την οδηγική εμπειρία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Τα πέντε ρομποτικά σκυλιά που κινήθηκαν με τον ρυθμό της μουσικής ώθησαν το συνέδριο σε άλλη κορύφωση, με ζωηρά και χαριτωμένα σχήματα και προσεγμένους και ομοιόμορφους χορούς, καλωσορίζοντας τις επευφημίες των καλεσμένων στο χώρο. Η εμφάνιση μιας σειράς τεχνολογικών προϊόντων, καθώς και των ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης της OMODA, θα συναντήσει επίσης παγκόσμιους χρήστες στο μέλλον. Αυτά όχι μόνο παρουσιάζουν την τεχνολογία αιχμής της OMODA&JAECOO στον τομέα της ευφυούς τεχνολογίας, αλλά προμηνύουν επίσης πώς το "O-UNIVERSE" θα

προσφέρει στους χρήστες μια πιο διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μελλοντική ζωή.

Σε αυτό το Επιχειρηματικό Συνέδριο, η OMODA & JAECOO όχι μόνο παρουσίασαν τον στρατηγικό τους σχεδιασμό σε θέματα ESG και δημόσιας ευημερίας, αλλά επέδειξαν επίσης τη φιλοδοξία και το όραμά τους στον τομέα της ευφυούς τεχνολογίας στον κόσμο. Με την ραγδαία ανάπτυξη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, φέρνει επίσης έναν τεράστιο χώρο αξίας όπου συνυπάρχουν προκλήσεις και ευκαιρίες.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η OMODA & JAECOO θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη βασική ιδέα του ''In κάπου, για κάπου'', να ενισχύει συνεχώς το παγκόσμιο σύστημα, να εμβαθύνει το βάθος και το εύρος της συνεργασίας με εκατομμύρια συνεργάτες και να βασίζεται σε νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες

και νέα οικοσυστήματα για την επίτευξη υψηλής ποιότητας βιώσιμης ανάπτυξης.