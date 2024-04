Ραντεβού με την Andeli στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2024 (pic)

Από 10-14 Απριλίου η καρδιά της Andeli θα χτυπά στην έκθεση Μοτοσυκλέτας 2024 με όλη την ομάδα να είναι εκεί για να λύσει κάθε απορία σχετικά με το leasing και τα προτερήματά του αλλά και να σας παρουσιάσει το πρόγραμμα των φετινών εκδρομών.

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στο Leasing μοτοσυκλέτας ή scooter. Συγκεκριμένα, όποιος «κλείσει» το δίκυκλό του μέχρι τις 31/5, χρησιμοποιώντας τον κωδικό που θα βρει στο περίπτερο της Andeli, θα κερδίσει ένα μηνιαίο μίσθωμα!

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά στον μοτοτουρισμό. Όποιος ανεβάσει στο Instagram φωτογραφία του από το περίπτερο της Andeli και κάνει follow & tag, αυτόματα μπαίνει σε διαδικασία κλήρωσης με αντικείμενο μια δωροεπιταγή αξίας 600€ για συμμετοχή σε κάποιο εκ των ταξιδιωτικών της εταιρείας.

Andeli Who is Who

Η Andeli είναι μία 100% Ελληνική εταιρεία, η πρώτη στον χώρο που δραστηριοποιήθηκε στο Leasing μοτοσυκλετών και scooter. Kαλύπτει τις ανάγκες μεμονωμένων μοτοσυκλετιστών αλλά και ομάδων από αναβάτες που θέλουν να χαρούν το μαγικό κόσμο της μοτοσυκλέτας. Πέραν της δυνατότητας που δίνει για μακροχρόνια μίσθωση μοντέλων του κορυφαίου κατασκευαστή Honda, επιπρόσθετα παρέχει βραχυχρόνια ενοικίαση μοτοσυκλετών και scooter κάθε τύπου και κυβισμού. Ταυτόχρονα διοργανώνει και μοτοσυκλετιστικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό με αναγνωρισμένους F.I.M Moto Tour Assistants. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ξεφεύγουν από τα στερεότυπα και χαρακτηρίζονται από παροχές με ξεκάθαρα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Με όπλα της την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην αναπροσαρμογή των εκάστοτε προγραμμάτων. Μπορείτε να γνωρίσετε την ομάδα της Αndeli, να ενημερωθείτε για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της αλλά και να δείτε από κοντά το στόλο των μοτοσυκλετών της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Λεωφόρο Μεσογείων 355, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής.