Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα μπορούσε να οδηγεί κάτι συμβατικό - Το «τέρας» με τις έξι ρόδες (pics & vid)

Έχοντας αναλάβει το ρόλο του ηγέτη των Ντάλας Μάβερικς μετά από 6 χρόνια συμμετοχής στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ παγκοσμίως, ο Ντόντσιτς αμείβεται εξαιρετικά πλουσιοπάροχα και βέβαια έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ότι τραβά η ψυχή του.

Πόσο πλουσιοπάροχα; Αν σκεφτείτε πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ομάδα των Ντάλας Μάβερικς με 5ετές συμβόλαιο ύψους 215 εκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και οι 250 χιλιάδες που κόστισε το τέρας που θα δείτε παρακάτω, μάλλον μοιάζουν με ψίχουλα. Τι έχει επιλέξει όμως ο Σλοβένος σούπερ σταρ για τις καθημερινές του μετακινήσεις;

Μα φυσικά ένα άκρως διακριτικό Apocalypse HellFire 2021, το οποίο όπως φαίνεται ταιριάζει γάντι στο ανάστημα των 2,01 μέτρων του Λούκα και είναι ιδανικό τόσο για να πηγαίνει στην προπόνηση του καθημερινά, αλλά και για την περίπτωση που αύριο γίνει πυρηνικός πόλεμος. Αυτό το όχι και τόσο low-profile όχημα αποτελεί δημιούργημα της Apocalypse Manufacturing και πρόκειται για ένα βαριά τροποποιημένο 6x6 της Jeep.

Δεν γνωρίζουμε αν βασίζεται σε Wrangler ή Gladiator (έκδοση pick-up), αλλά σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητο καθώς πατά πάνω σε 6 τεράστιους τροχούς, ενώ οι βαριές τροποποιήσεις συνεχίζουν τόσο πάνω, όσο και κάτω από τα πάνελ του αμαξώματος.

Κάτω από το καπό η εταιρεία προσφέρει τρεις επιλογές κινητήρα με την κορυφαία να είναι ένα Hellcat V8 μοτέρ 6,2 λίτρων με απόδοση που πλησιάζει τους 800 ίππους. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, ενώ η ισχύς περνά στους 4 ή και στους 6 τροχούς, ανάλογα το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.

Εσάς πως σας φαίνεται; Θα αγοράζατε ένα τέτοιο θηρίο αν παίζατε κι εσείς για ομάδα του NBA;

Πηγή: gocar.gr

Πηγή: skysports



Luka took some time to sign autographs out of his car yesterday after the game. pic.twitter.com/Lz4Il4nzMK