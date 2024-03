Φεράρι: Στο χειρουργείο ο Κάρλος Σάινθ - Ο αντικαταστάτης του (pic)

Ο Κάρλος Σάινθ θα απουσιάσει από το GP Σαουδικής Αραβίας του προσεχούς διημέρου καθώς διεγνώσθη ότι πάσχει από σκωληκοειδίτιδα, όπως ανακοίνωσε η Ferrari.

Τη θέση του Ισπανού οδηγού της Φόρμουλα 1 στο grid θα πάρει ο εφεδρικός οδηγός της Ferrari, Oliver Bearman.

Η ομάδα της Ferrari F1 ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Σάινθ.

Oliver Bearman is set to make his F1 debut stepping in for Carlos Sainz.



Carlos has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



Get well soon Carlos 🙏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/STXRHNgTDu