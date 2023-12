Ferrari για Σουμάχερ: «Δέκα χρόνια μετά και πάντα στις καρδιές μας - Συνέχισε να μάχεσαι Μίκαελ»

Η Ferrari δεν ξεχνά τον «πιλότο» που της χάρισε πέντε διαδοχικά Παγκόσμια Πρωταθλήματα, τον Μίκαελ Σουμάχερ. Δέκα χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γερμανού επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα Ένα, όταν υπέστη εγκεφαλικές βλάβες μετά από ατύχημα στις γαλλικές Άλπεις κάνοντας σκι με τον γιο του Μάικ, η Ferrari προέβη σε μία συγκινητική ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Δέκα χρόνια μετά και πάντα στις καρδιές μας. Συνέχισε να μάχεσαι Μίκαελ,» ήταν το μήνυμα της η ιταλική εταιρεία κατασκευής σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ τραυματίστηκε δέκα χρόνια πριν, στις 29 Δεκεμβρίου 2013, και έκτοτε βρίσκεται στην οικία του στην Ελβετία, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, ακολουθεί θεραπείες και φυσικοθεραπείες, χωρίς να έχει εμφανιστεί δημόσια.

10 years on and always in our hearts ❤️​



Keep fighting Michael 🙏 pic.twitter.com/eYKjjFEcif