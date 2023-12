Viral το βίντεο με Tesla να τρακάρει άλλο Tesla την ώρα που τα καταγράφει τρίτο Tesla...

Εκεί που η Tesla κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2023 πούλησε περισσότερες από 180.000 κομμάτια από τα τρία μοντέλα της, με το Tesla Model Y να βρίσκεται ασφαλώς, στην κορυφή.

Με αυτό κατά νού, το ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται τρία Tesla δεν το λες και τόσο εξαιρετική σύμπτωση, ασχέτως αν μοιάζει απολύτως σκηνοθετημένο από την μοίρα. Γιατί, σε συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας ένα Tesla κόβει την πορεία ενός άλλου Tesla και αμφότερα ακουμπούν, ευτυχώς ελάχιστα, ένα τρίτο Tesla το οποίο κατέγραφε από τις πολλές κάμερες που διαθέτει, το περιστατικό.

Πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές για το ατύχημα, κανείς όμως από τους επιβαίνοντες δεν χτύπησε, οπότε αυτό είναι που έχει σημασία. Επίσης δεν γνωρίζουμε ποιό από τα τρία Tesla ήταν σε λειτουργία FSD, δηλαδή αυτόνομο.

Πηγή: topgeargreece.gr



A Tesla hits a Tesla to avoid hitting a Tesla, all captured by a Tesla.



Welcome to California 😂



From u/cwsfca, h/t to @varunorcv pic.twitter.com/0EwCCTJCQS