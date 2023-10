Formula 1: Η McLaren «τερμάτισε» το pit stop - Έκανε την ταχύτερη αλλαγή όλων των εποχών (vid)

Σε έναν αγώνα υπό δύσκολες συνθήκες με τα δύο pit stops να είναι υποχρεωτικά έπειτα από απόφαση των διοργανωτών αφού τα ελαστικά δεν άντεχαν στη ζέστη – τουλάχιστον δύο οδηγοί ζήτησαν ιατρική βοήθεια στο φινάλε λόγω αφυδάτωσης και φέρεται να είχαν και λιποθυμικά επεισόδια – ο Λάντο Νόρις κλήθηκε στο γκαράζ της McLaren για να κάνει αλλαγή ελαστικών. Κι εκεί έγινε η εντυπωσιακή επίδοση.

Το πλήρωμα της McLaren άλλαξε τα ελαστικά του αυτοκινήτου του Βρετανού πιλότου σε λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα, οι τεχνικοί χρειάστηκαν μόλις 1,8 δευτερόλεπτα προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους και να «ανάψει» το… πράσινο φως στον Νόρις για να επιστρέψει στην πίστα και να συνεχίσει τον αγώνα του.

Η McLaren στο Grand Prix του Κατάρ έκλεψε και λίγη από τη δόξα του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των οδηγών για 3η συνεχόμενη σεζόν. Η βρετανική ομάδα έκανε το 1-3 με τους Πιάστρι – Νόρις στο Sprint, ενώ στον αγώνα οι δύο οδηγοί της τερμάτισαν πίσω από τον Ολλανδό στις θέσεις δύο και τρία.

Με 219 βαθμούς στην κατάταξη των κατασκευαστών η McLaren είναι 5η και απειλεί την 4η Aston Martin που έχει 230. Στο μεταξύ, ο Λάντο Νόρις είναι 7ος στους οδηγούςμε 136 βαθμούς, αλλά πολύ κοντά στον 6ο Σαρλ Λεκλέρκ (145) και στον 5ο Κάρλος ΄Σάινθ (153), που οδηγούν για τη Ferrari. Από τη μεριά του, ο Όσκαρ Πιάστρι έχει ανέβει 9ος στη βαθμολογίας με 89 πόντους στην παρθενική του σεζόν στη Formula 1.

