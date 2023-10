Χάμιλτον: «Ήταν 100% δική μου ευθύνη, συγγνώμη από την ομάδα και τον Ράσελ»

Ο Λιούις Χάμιλτον προχώρησε σε μια κίνηση που φανερώνει το μεγαλείο του, αφού πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο αγώνας στο Grand Prix του Κατάρ, έσπευσε να απολογηθεί για την σύγκρουση που είχε με τον έτερο πιλότο της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ.

«Είδα το ριπλέι και είναι 100% δικό μου λάθος και παίρνω όλη την ευθύνη. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα και από τον Τζορτζ», ανέφερε στο μήνυμά του στο Twitter, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη.

I’ve watched the replay and it was 100% my fault and I take full responsibility. Apologies to my team and to George.