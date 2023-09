Κάρλος το... τσακάλι: ο Ισπανός της Φεράρι «άρπαξε» την pole position μ' εντυπωσιακό τρόπο στην Σιγκαπούρη, αφήνοντας πίσω του Ράσελ και Λεκλέρκ. Πρωτοφανής αποτυχία για την Ρεντ Μπουλ.

Αν τον έβλεπε ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι δεδομένο πως θα του το έλεγε: "You were on fire, my man"- και θα ίσχυε 100%. Ο Κάρλος Σάινθ βρίσκεται, τηρουμένων, πάντα, των αναλογιών της φετινής Φεράρι- σ' εκπληκτική κατάσταση εσχάτως και φρόντισε να το επιβεβαιώσει και στην Σιγκαπούρη.

Ο Ισπανός πιλότος της Σκουντερία ήταν απλά άπιαστος, έγραψε- παρά την πίεση που δέχτηκε- τον καλύτερο χρόνο και πήρε την δεύτερη σερί pole position του, μετά απ' αυτή στην Ιταλία.

Πίσω από τον Σάινθ, στην ακροτελεύτιά του προσπάθεια, θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ, με τον Σαρλ Λεκλέρκ να μένει τρίτος και καταϊδρωμένος (προφανώς επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη στην Σιγκαπούρη).

Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον ακολούθησαν στο 4-5, Μάγκνουσεν και Αλόνσο ήταν στο 6-7, με τους Οκόν, Χούλκενμπεργκ (και η 2η Χάας εντός δεκάδας!) και Λόσον (αυτό κι αν είναι έκπληξη...) συμπλήρωσαν τη δεκάδα.

Οι δύο Ρεντ Μπουλ, όπως είπαμε, «προέβησαν» σε θαύμα θαυμάτων, επιβεβαιώνοντας πως οι πίστες πόλης δεν είναι ακριβώς και οι αγαπημένες τους.

Τα σπουδαία; Αύριο, όπως λέει και ρητό. Στις 15.00. Μη λείψει κανείς- ξέρετε εσείς...