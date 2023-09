Ο Καναδός έπεσε θύμα της υποστροφής χάνοντας το πίσω μέρος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με πολλά χιλιόμετρα στις μπαριέρες.

Ευτυχώς, ο πιλότος της Άστον Μάρτιν δεν έπαθε το παραμικρό.

Δείτε παρακάτω το χαρακτηριστικό βίντεο:

Scary crash for Lance Stroll at the end of Q1 🤯 thankfully he’s okay pic.twitter.com/AviKhuYRLD