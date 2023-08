Συνεχίζουν στη Μercedes μέχρι το 2025 Χάμιλτον και Ράσελ!

Μεγάλη ανανέωση στον κόσμο της Formula 1, με την Mercedes να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της τόσο με τον Λιούις Χάμιλτον όσο και με τον Τζορτζ Ράσελ. Συγκεκριμένα, η γερμανική ομάδα θα κρατήσει το δίδυμό της τουλάχιστον μέχρι το 2025, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να δηλώνει «πεινασμένος» για νέες επιτυχίες.

«Κάθε μέρα ονειρευόμαστε να είμαστε οι καλύτεροι και την τελευταία δεκαετία το κάνουμε πράξη μαζί. Το να βρίσκεσαι στην κορυφή δεν συμβαίνει από τη μία ημέρα στην άλλη ή σύντομα, χρειάζεται αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Είναι τιμή μου να έχω κερδίσει μια θέση στα βιβλία της ιστορίας με αυτήν την ομάδα. Δεν ήμασταν ποτέ πιο πεινασμένοι για νίκες. Έχουμε μάθει πως με κάθε επιτυχία υπάρχει και ένα πισωγύρισμα. Συνεχίζουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας, συνεχίζουμε να παλεύουμε ανεξάρτητα από την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και θα κερδίσουμε ξανά. Είμαι ευγνώμων για την ομάδα που με έχει στηρίξει εντός κι εκτός πίστας. Η ιστορία μας δεν έχει τελειώσει. Είμαστε αποφασισμένοι να κατακτήσουμε ακόμη περισσότερα μαζί και δεν θα σταματήσουμε αν δεν το καταφέρουμε».

