Σοκαριστικό δυστύχημα σε αγώνα Moto1000 στη Βραζιλία - Νεκροί δύο αναβάτες! (vid)

Όλα ξεκίνησαν στην διάρκεια του πρώτου γύρου όταν ο ένας από τους δύο αναβάτες έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τον δεύτερο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη με τους δύο αναβάτες να μεταφέρονται άμεσα στο νοσοκομείο όπου παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών έχασαν την μάχη, βυθίζοντας στην θλίψη τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Two pilots from Moto 1000 GP die in a serious accident during a race in Cascavel, PR, Brazil pic.twitter.com/pbcGLCP8OY