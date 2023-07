Η αμφιλεγόμενη ποινή στον Χάμιλτον για το συμβάν με τον Πέρεζ

Στον 7ο γύρο ο Λιούις Χάμιλτον είχε μικρή σύγκρουση με τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull. Όπως έγινε γνωστό ο Βρετανός δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων σε μία απόφαση που σήκωσε συζήτηση για το αν είναι αγωνιστικό συμβάν ή όχι.

Δείτε το συμβάν:

🎥: The view from Lewis Hamilton’s onboard on the incident with Sergio Perez#F1 #BelgianGP



pic.twitter.com/jlWhFs2SVw