Ο Μπραντ Πιτ μαθητής σε σχολή της Formula 1 για τις ανάγκες της νέας του ταινίας (vids)

Και αν για τον πρώτο το γνωρίζαμε ήδη καθώς είναι ουσιαστικά εκείνος που το ξεκίνησε, για την Mercedes το παραδέχτηκε στο Silverstone ο ίδιος ο Toto Wolff.

Στο Silverstone είχε στηθεί ολόκληρο το σκηνικό που θα παρακολουθήσουμε στον κινηματογράφο, όταν θα κυκλοφορήσει η ταινία που ακόμη δεν έχει όνομα, αλλά όλοι την αποκαλούμε APEX λόγω του ονόματος στο μονοθέσιο. Το μονοθέσιο γενικώς μοιάζει αρκετά με εκείνα της Mercedes, ενώ έχει και το σήμα της εταιρείας, που καθιστά ακόμη πιο επίσημη την συμμετοχή της.

Η εκπαίδευση του Brad Pitt

"Συμμετείχαμε αρκετά νωρίς και όταν κάναμε τις πρώτες συζητήσεις κιόλας, στείλαμε τον Brad σε μια σχολή οδήγησης στη Γαλλία, ώστε να περάσει από τα μονοθέσια των αγώνων ταχύτητας από την F4 μέχρι και την Formula 1", δήλωσε ο Wolff και συμπλήρωσε, "Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με την αφήγηση. Ο Lewis είναι εκτελεστικός παραγωγός, οπότε ήθελε να σιγουρευτεί ότι όταν βγει η ταινία, θα είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική".

Ο Brad Pitt καθώς και ο Damson Idris που θα υποδύεται τον teammate του στην ομάδα, θα μπουν σε μονοθέσιο αργότερα μέσα στη χρονιά τόσο στο Silverstone, όσο και στο Paul Ricard. Έχουν αμφότεροι εκπαιδευτεί σχετικά, ενώ παρόντες στο βρετανικό Grand Prix δεν ήταν μόνο εκείνοι αλλά και όλοι οι συντελεστές καθώς ο παραγωγός Jerry Bruckheimer και ο έτερος πρωταγωνιστής, Javier Bardem είχαν συνάντηση με τον Christian Horner.

Συνολική συνεργασία

Όπως προκύπτει από τα λόγια του Wolff, η επιτυχία της ταινίας δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Mercedes πάντως. "Γελάσαμε αρκετά στη διαδικασία - και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφήγηση για την οποία τους βοηθήσαμε - ήταν ιδέα του Fred (Vasseur), νομίζω - να χρησιμοποιήσουν ένα μονοθέσιο F2 και να φτιάξουν το αμάξωμα γύρω του που μοιάζει με μονοθέσιο F1. Ακολούθησαν, τα γκαράζ και το pit wall και όλα αυτά. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και να τους δώσουμε τα σχέδια ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά. Και βλέπετε τώρα, ότι είναι μια καλή προσπάθεια".

Αναφερόμενος στην ταινία και ο Fred Vasseur είπε, "Δεν είμαι ειδικός σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όταν μπαίνεις στο γκαράζ, έχεις την αίσθηση ότι πρόκειται για μια κανονική ομάδα της F1 και ακόμα καλύτερη από κάποιες ομάδες. Είναι εκπληκτικό αυτό που έκαναν και ελπίζω να είναι στο επίπεδο που αναμένεται, γιατί θα είναι μια τεράστια ώθηση για την F1".

Η 11η ομάδα

Όλα αυτά κατέληξαν το Σαββατοκύριακο του αγώνα στο να υπάρχει ένα κανονικό pit μιας ομάδας με το όνομα APX GP, που εμφανιζόταν ως η 11η ομάδα. Στο πλαίσιο των γυρισμάτων τα μονοθέσια οδήγησαν οι Craig Dolby και Luciano Bacheta.

Γενικώς πάντως ολόκληρο το Σαββατοκύριακο του Silverstone οι οδηγοί και οι ομάδες είχαν μαζί τους και στελέχη της ταινίας. Το briefing των οδηγών έγινε παρουσία του Brad Pitt και του σκηνοθέτη Joseph Kosinski, ενώ ο Pit δήλωνε πως περνούσε τέλεια μπαίνοντας στον ρόλο του οδηγού αγώνων. Μιλώντας δε, στον Martin Brundle αποκάλυψε και ορισμένες λεπτομέρειες για το φιλμ.

Πηγή: topgeargreece.gr

