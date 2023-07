Το Hyundai IONIQ 6 στέφθηκε EV της Χρονιάς 2023 από το περιοδικό Car and Driver

Το IONIQ 6 κατέκτησε κορυφαία βαθμολογία μεταξύ 13 ανταγωνιστών σε δοκιμές τριών εβδομάδων. Η Hyundai κατακτά δύο συνεχόμενες χρονιές το βραβείο EV of the Year.

Το Hyundai IONIQ 6 κατέκτησε το βραβείο «EV of the Year 2023» του περιοδικού Car and Driver, προσθέτοντας άλλο ένα σημαντικό βραβείο στην τροπαιοθήκη του, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Hyundai κερδίζει το βραβείο «EV of the Year» του Car and Driver μετά το IONIQ 5 που κατέκτησε το βραβείο το 2022.

Το IONIQ 6 κατέκτησε τη 1η θέση μεταξύ δεκατεσσάρων (14) κορυφαίων ηλεκτρικών οχημάτων που συμμετείχαν σε αυστηρές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα τριών εβδομάδων.

Μεταξύ των υποψήφιων ήταν τα: Audi Q4 E-tron, BMW i7, Cadillac Lyric AWD, GMC Hummer EV SUV, Genesis Electrified GV70, Kia EV6 GT, Kia Niro EV, Lexus RZ450e, Lucid Air Pure, Mercedes-Benz EQE350, Nis e-4orce, Toyota bZ4X AWD και VinFast VF8.

«Η γκάμα του IONIQ 6 έχει διαθέσιμη ισχύ και αυτονομία που βάζει την Tesla σε σκέψεις» δήλωσε ο κ. Tony Quiroga, Αρχισυντάκτης του περ. Car and Driver. «Μια αρχιτεκτονική πλατφόρμα 800 volt μειώνει τους χρόνους φόρτισης, αλλά το καλύτερο από όλα είναι ότι το IONIQ 6 είναι ένα αυτοκίνητο που αγαπάμε να οδηγούμε».

«Η κατάκτηση δύο διαδοχικών βραβείων «EV of the Year» του περιοδικού Car and Driverείναι ένα τεράστιο επίτευγμα» δήλωσε ο κ. José Muñoz, President και CEO της Hyundai Motor North America. «Αυτό το διάσημο βραβείο αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη πρωτοποριακών ηλεκτρικών (ΕV) οχημάτων, όπως το IONIQ 6 που προσφέρουν κορυφαία αεροδυναμική, ταχύτητα φόρτισης, καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και μεγάλη αυτονομία. Αυτή η αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω την επιδίωξή μας για μια ηγετική θέση στην ηλεκτροκίνηση παγκοσμίως και παροχή έξυπνων λύσεων κινητικότητας».