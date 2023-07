PEUGEOT 9X8: H συνέχεια της σεζόν στην Ιταλία

Έπειτα από ένα συναρπαστικό αγώνα στις 24 Ώρες του Le Mans, το PEUGEOT 9X8 θα συνεχίσει τη σεζόν του στην Ιταλία, στο 6 Hours of Monza. Το PEUGEOT 9X8 θα επιστρέψει στην πίστα όπου ξεκίνησαν όλα πριν από ένα χρόνο.

Μετά τα συναισθήματα που αναδείχθηκαν και τις επιδόσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του θρυλικού αγώνα 24 Hours of Le Mans, όπου η Team Peugeot TotalEnergies τερμάτισε 8η και 12η στην κατηγορία Hypercar, αφού ηγήθηκε του αγώνα για σχεδόν 4 ώρες, η ομάδα επέστρεψε στη δουλειά για να ετοιμαστεί για τον επόμενο γύρο στην Ιταλία.

Το 6 Hours of Monza, είναι ο 5ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA, και θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου. Ο Ιταλικός αγώνας που θα γίνει στην πίστα της Monza, γνωστή και ως «Ναός της ταχύτητας» (Temple of Speed), θα είναι ο πρώτος γνωστός γύρος της σεζόν για τα #93 και #94 PEUGEOT 9X8 καθώς εδώ έκαναν το ντεμπούτο τους στο WEC πέρυσι. Για αυτόν τον αγώνα, οι στόχοι θα είναι να υλοποιηθούν τα διδάγματα από τις 24 Hours of Le Mans και να επιβεβαιωθούν οι βελτιώσεις στην αξιοπιστία και οι επιδόσεις του PEUGEOT 9X8.

Επιπλέον, η Team Peugeot TotalEnergies θα επιδιώξει να έχει τις ίδιες επιδόσεις που είδαμε στο Le Mans για να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης.

Η πίστα της Monza, μήκους 5.793 χιλιομέτρων χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους οδηγούς τόσο για την ιστορία της καθώς και για την τεχνική της, αφού είναι γρήγορη, με μεγάλες ευθείες και με πολλές ευκαιρίες για προσπεράσματα.

Olivier Jansonnie – Τεχνικός Διευθυντής Peugeot Sport:

«Ο στόχος θα είναι να αξιοποιήσουμε ό,τι δημιουργήσαμε με την ομάδα κατά τη διάρκεια των 24 Hours of Le Mans. Δείξαμε ότι μπορούμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από τους πρώτους γύρους του WEC και στόχος μας θα είναι να κάνουμε το ίδιο στη Monza. Ο αγώνας θα πρέπει να είναι λιγότερο περίπλοκος από το Le Mans

όσον αφορά την αξιοπιστία, καθώς είναι πιο σύντομος, αλλά κάθε αγώνας είναι μοναδικός! Όλα όσα εφαρμόσαμε για τις 24 Hours of Le Mans, όσον αφορά τη διαχείριση της ομάδας, θα παραμείνουν για τον αγώνα στη Monza και μέχρι το τέλος της σεζόν. Προφανώς ελπίζουμε ότι όλα όσα μπορέσαμε να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε στο Le Mans θα μας βοηθήσουν να είμαστε ακόμα πιο αξιόπιστοι. Η Monza είναι εκεί όπου έκανε το ντεμπούτο του το 9X8, γι' αυτό θα είναι ενδιαφέρον για εμάς να δούμε τις εξελίξεις μας σε αυτήν την πίστα. Μάλιστα κάναμε και κάποιες δοκιμές εκεί. Είναι μια γρήγορη πίστα που ταιριάζει αρκετά για αγώνες αντοχής».

Paul Di Resta – PEUGEOT #93:

«Μετά το Le Mans όλοι νιώθουμε περήφανοι για όσα καταφέρνουμε να πετύχουμε. Είχαμε κάποια προβλήματα αξιοπιστίας στο τέλος, αλλά νομίζω ότι όταν δούμε πού ήμασταν, μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που πετύχαμε ως ολόκληρη ομάδα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα όσα μάθαμε στο Le Mans για τους επόμενους αγώνες και εμείς οι οδηγοί και οι μηχανικοί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά από το Sebring και μετά πιέσαμε σκληρά, έχουμε κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός, και όσο μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, νομίζω ότι θα είναι καλά. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πού βρίσκεται το μονοθέσιο σε αυτή την πίστα, ειδικά σε σύγκριση με πέρυσι. Θα δούμε πού είναι οι πραγματικές βελτιώσεις, αν καλύφθηκαν όλες οι μετρήσεις και αν λύσαμε τις αδυναμίες που είχαμε στην αρχή. Δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί ως φαβορί, αλλά θα συνεχίσουμε να προοδεύουμε όπου μπορούμε και νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ γρήγορος μεταξύ των μονοθεσίων της κατηγορίας Hypercar. Η Monza είναι πάντα ένας ‘’τρελός’’ αγώνας και δεν νομίζω ότι φέτος θα είναι διαφορετικά, αλλά θα είμαστε έτοιμοι για αυτόν».

Nico Müller – PEUGEOT #94:

«Στο Le Mans είχαμε κάποια πολύ θετικά σημάδια όσον αφορά την αξιοπιστία και τις επιδόσεις. Η ομάδα ήταν εξαιρετική, οι μηχανικοί έκαναν πολύ καλή δουλειά. Είναι μια γρήγορη πίστα, το αυτοκίνητο έχει αγωνιστεί εκεί στο παρελθόν καθώς έκανε το ντεμπούτο του στο WEC εκεί πέρυσι, επομένως έχουμε μια καλή βάση δεδομένων για να δημιουργήσουμε κάτι σημαντικό. Λατρεύω τη Monza. Από όλους τους αγώνες του ημερολογίου, η Monza είναι αυτή που αισθάνομαι περισσότερο σαν το σπίτι μου, κοντά στην Ελβετία. Έχω κάνει πολλούς αγώνες εκεί κατά τη διάρκεια των νεανικών μου ετών με μονοθέσια και είχα κάποια επιτυχία καθώς εκεί κέρδισα το πρώτο μου πρωτάθλημα αυτοκινήτου πριν από αρκετά χρόνια. Είναι μία από εκείνες τις θρυλικές πίστες που έχουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Όταν μπείτε στο "Parco Di Monza", μπορείτε να νιώσετε την ιστορία. Είναι πάντα υπέροχο να πηγαίνεις εκεί, οι αγώνες WEC εκεί είναι πάντα συναρπαστικοί και το να βλέπεις τα Hypercars στην πίστα θα είναι πολύ ωραίο. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτό και ελπίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε λίγο στην ιστορία αυτής της καταπληκτικής πίστας.»