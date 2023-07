F1 Αυστρία: Από τα pit θα εκκινήσουν οι Μάγκνουσεν και Ντε Βρις

Ο Κέβιν Μάγκνουσεν και ο Νικ Ντε Βρι δεν θα εκκινήσουν τον αγώνα από τις θέσεις στις οποίες κατατάχθηκαν (19η – 20η) χθες αλλά από το pit lane καθώς και οι δύο τους παραβίασαν τους κανόνες του parc fermé.

Συγκεκριμένα ο Δανός πιλότος της Haas, Κέβιν Μάγκνουσεν, έκανε αλλαγές στο τρόπο με τον οποίο έχει στηθεί το μονοθέσιο ενώ ο Ολλανδός πιλότος της AlphaTauri, Νικ Ντε Βρις πραγματοποίησε αλλαγές στις αεροτομές του οχήματος.

